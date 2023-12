Nieoczekiwany ruch Zełenskiego. W tle spór wokół 60 mld dolarów dla Ukrainy

Ukraiński przywódca miał połączyć się z senatorami zdalnie i poinformować ich o najnowszych wydarzeniach w wojnie z Rosją. Spodziewano się też, że będzie przekonywał ich do tego, aby poparli zaplanowane na środę głosowanie proceduralne nad pakietem pomocy nadzwyczajnej, który obejmuje ponad 60 miliardów dolarów dla Kijowa.

Czy USA przekażą Ukrainie wsparcie?

Pieniądze są wstrzymywane od tygodni przez spór w Kongresie. Biały Dom ostrzegł, że istniejące fundusze wyczerpią się do końca roku i że prezydent Rosji Władimir Putin może wygrać wojnę, jeśli ustawodawcy nie podejmą działań w tej sprawie.

Lider większości w Senacie Chuck Schumer ogłosił, że Zełenski nie mógł wziąć udziału w spotkaniu z powodu czegoś, co wypadło „w ostatniej chwili”, ale i tak kontynuował spotkanie.

Mitt Romney z Utah opuścił je wcześniej, potwierdzając, że wielu jego republikańskich kolegów poszło w jego ślady. Mieli być wściekli, ponieważ nie usłyszeli nic na temat ich żądania, aby pomoc dla Ukrainy była połączona z działaniami w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy USA z Meksykiem.

Podział w Kongresie ws. wojny

Demokraci zareagowali gniewnie na postulat republikanów. Według nich jest to próba wykorzystania wojny do zabezpieczenia krajowych priorytetów.

– Jest wiele spraw krajowych, na których mi zależy. Nie trzymam Ukrainy jako zakładnika rozwiązania kwestii opieki zdrowotnej lub przemocy z użyciem broni – powiedział dziennikarzom senator Chris Murphy z Connecticut. Dodał, że republikanie dokonali wyboru, by narazić finansowanie Ukrainy na niebezpieczeństwo i wszyscy będą musieli żyć z tym wyborem, „gdy Władimir Putin wkroczy do Kijowa i do Europy".

Kongres jest podzielony w kwestii wspierania Ukrainy bardziej niż kiedykolwiek w trakcie trwającego prawie dwa lata konfliktu. Zaatakowany kraj szybko wyczerpuje pomoc wojskową dostarczoną do tej pory przez Stany Zjednoczone.

