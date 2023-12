Tego szukano w 2023 roku na Wikipedii. Na podium… krykiet

Wikimedia Foundation, organizacja non-profit, która prowadzi darmową encyklopedię internetową Wikipedia opublikowała listę 25 najpopularniejszych artykułów w jej angielskiej wersji w 2023 r., bazując na liczbie odsłon.

Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu był ChatGPT, czyli chatbot do generowania odpowiedzi na pytania użytkowników, opracowany przez firmę OpenAI specjalizującą się w sztucznej inteligencji. Narzędzie wzbudziło w tym roku ogromną ciekawość i wiele obaw.

„W ciągu roku aplikacja przekroczyła liczbę stu milionów użytkowników i zdominowała nagłówki gazet na całym świecie, wywołując debaty na temat zmieniającej się roli sztucznej inteligencji, jej potencjalnego wpływu na ludzkość i sektor technologiczny oraz etyki stojącej za tą dziedziną” – czytamy. Wikimedia Foundation, jako organizacja non-profit, nie pobiera opłat od twórcy ChatGPT za korzystanie z jej treści.

W zestawieniu znalazło się kilka stron dotyczących indyjskiego sportu i kultury, m.in. zawodowej ligi krykietowej Indian Premiere League oraz indyjskich filmów, w których zagrał Shah Rukh Khan. Ten wynik łatwo wyjaśnić. CNN zauważa, że Indie już wkrótce mogą stać się najludniejszym krajem świata, wyprzedzając Chiny. To m.in. dlatego krykiet, bardzo popularny w Indiach, wzbudził większe zainteresowanie niż piłka nożna.

Użytkownicy angielskich stron Wikipedii mocno interesowali się także zmarłymi gwiazdami oraz filmowymi hitami lata, czyli „Barbie” Grety Gerwig i „Oppenheimerem” Christophera Nolana.

Pełna lista najpopularniejszych artykułów na angielskiej Wikipedii w 2023 roku:





1. ChatGPT, 49,490,406 odsłon

2. Zmarli w 2023 roku, 42,666,860

3. Mistrzostwa Świata w Krykiecie w 2023 roku, 38,171,653

4. Indian Premier League, 32,012,810

5. Oppenheimer (film), 28,348,248

6. Mistrzostwa świata w krykiecie, 25,961,417

7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469

8. Jawan (film), 21,791,126

9. 2023 Indian Premier League (zawodowa liga krykietowa), 20,694,974

10. Pathaan (film), 19,932,509

11. The Last of Us (serial), 19,791,789

12. Taylor Swift, 19,418,385

13. Barbie (film), 18,051,077

14. Cristiano Ronaldo, 17,492,537

15. Lionel Messi, 16,623,630

16. Premier League, 16,604,669

17. Matthew Perry, 16,454,666

18. Stany Zjednoczone, 16,240,461

19. Elon Musk, 14,370,395

20. Avatar: Istota wody (film), 14,303,116

21. Indie, 13,850,178

22. Lisa Marie Presley, 13,764,007

23. Strażnicy Galaktyki Vol. 3 (film), 13,392,917

24. Rosyjska inwazja na Ukrainę, 12,798,866

25. Andrew Tate, 12,728,616

Lista zostanie zaktualizowana w oparciu o dane za cały rok 3 stycznia 2024.

Czytaj też:

Pisarze uderzają w ChatGPT. Jest pozew zbiorowy przeciwko OpenAICzytaj też:

Sztuczna inteligencja. Niemcy chcą jasnych zasad, ale nie zakazów