Putin wraca do tradycji, którą przed wojną w Ukrainie kultywowano przez 18 lat. Tego chcą Rosjanie

Od 2004 r. do czasu wojny w Ukrainie Rosjanie mieli możliwość zadania pytania do Władimira Putina. Teraz rosyjski przywódca wróci do tego zwyczaju. Z sondażu wynika, że ludzi najbardziej interesują kwestie związane z inwazją na sąsiada.