Wpadka w emitowanym na żywo serwisie. Pokazała środkowy palec do kamery

46-letnia Maryam Moshiri jest prezenterką brytyjskiej telewizji BBC. Jest doświadczoną dziennikarką. Pracę w mediach rozpoczęła w 2001 r. jako reporterka w rozgłośni Independent Radio News. Do BBC dołączyła dwa lata później.

Środkowy palec na początku serwisu informacyjnego

W środowe popołudnie, 6 grudnia, Moshiri zaliczyła wpadkę, która odbiła się szerokim echem w Wielkiej Brytanii. Dziennikarka pokazała środkowy palec do kamery w trakcie emitowanego na żywo programu.

Doszło do tego w pierwszych sekundach serwisu informacyjnego BBC, tuż po wyświetleniu jego czołówki. Moshiri błyskawicznie zorientowała się, że jej gest zobaczyli telewidzowie. Mimo tego zdołała zachować spokój i jak gdyby nigdy nic rozpoczęła prowadzenie serwisu.

Moshiri opublikowała oświadczenie

Dokumentujące ten incydent nagranie szybko stało się wiralem w mediach społecznościowych. Moshiri opublikowała na X (dawniej Twitter) oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Wyjaśniła również, że wspomniany gest nie był skierowany do telewidzów.

„Bardzo mi przykro z tego powodu. W studiu żartowałam sobie z zespołem i udawałam, że odliczam, podczas gdy reżyser odliczał mi na palcach od 10 do 0 (...). Kiedy dotarliśmy do 1, dla żartu pokazałam palec i nie zdawałam sobie sprawy, że zostanie to uchwycone przez kamerę. To był prywatny żart z zespołem i bardzo mi przykro, że został wyemitowany! Nie było to moim zamiarem i przepraszam, jeśli kogoś uraziłam lub zdenerwowałam” – wyjaśniła prezenterka.

Internauta: Ludzie często tracą poczucie humoru

Dotychczas nie pojawiły się doniesienia, aby została ona ukarana przez swojego pracodawcę. I trudno się tego spodziewać. Wielu internautów podeszło do tej sytuacji z przymrużeniem oka.

„Mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu żadnych konsekwencji. W dzisiejszych czasach ludzie często tracą poczucie humoru. Rozbawiło to mnie i wiele innych osób. Nikt z nas nie poczuł się urażony” – skwitował na X jeden z internautów.

