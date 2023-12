Karolina Baca-Pogorzelska z kolejnym medalem za pomoc humanitarną w Ukrainie

To już drugie wyróżnienie od sił zbrojnych Ukrainy dla Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, która w marcu 2022 roku wyjechała do Ukrainy relacjonować pełnoskalową agresję Rosji w tym kraju.

Dziennikarka zajmuje się również pomocą humanitarną, wraz z Ołeną Uszanową prowadzi zbiórkę zrzutka.pl/bataliondonbas, na której zgromadziły już niemal 1,7 mln zł na pomoc wojsku, cywilom i zwierzętom.

Rok temu Karolina zamieszkała w rejonie kupiańskim, w obwodzie charkowskim 10 km od „zerówek” w obwodzie ługańskim i zdecydowała się na stałą pomoc dla 63. Batalionu. W ramach środków zarówno ze zrzutki Karoliny i Ołeny, jak i dzięki współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, do tej jednostki trafiła pomoc o wartości ok. 7 mln hrywien, czyli ok. 840 tys. zł. To m.in. 10 samochodów (Mitsubishi Fury „Janusz”, karetka pogotowia Ford Transit „Bartek” z pełnym wyposażeniem, Land Rovery Discovery „Matylda”, „Antracyt”, „Aga”, „Zołza”, „Maciek”, „Scarlet Rhett”, Pathfinder „Danka”, Suzuki „Chip&Dale”), laweta, kilkanaście dronów (w tym najdroższe – z termowizją), kilkanaście celowników optycznych i noktowizorów, pompy strzykawkowe i inny sprzęt dla medyków batalionu, 100 specjalistycznych masek przeciwgazowych i 300 filtrów do nich, kilka ton jedzenia i karmy dla zwierząt, niezliczone ilości części zamiennych do samochodów oraz finansowe wsparcie ich remontów na miejscu.

W czerwcu Karolina Baca-Pogorzelska otrzymała pierwszy medal 63. Batalionu za działalność humanitarną na rzecz tej jednostki. Później w sierpniu ukraińska społeczność w Polsce wyróżniła ją nagrodą Stand With Ukraine. Teraz specjalny medal wręczył jej podpułkownik Jarosław Gafinow, dowódca 63. Batalionu. Dziękując za dotychczasową pracę i prosząc o dalsze wsparcie, wyjaśnił, że ten medal to nie tylko wyróżnienie, ale również zapewnienie o pomocy batalionu w sytuacji, w której to dziennikarka potrzebowałaby jakiejkolwiek pomocy w trakcie trwającej w Ukrainie wojny.

103. Brygada to jednostka obrony terytorialnej Zbrojnych Sił Ukrainy, która od półtora roku walczy na wschodzie, a od października 2022 roku stacjonuje w rejonie kupiańskim walcząc na granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego. Kilka dni temu pododdział, jaki wspiera Karolina, stracił jednego z najlepszych „drończyków”, Stepana Lutczyna, którego pogrzeb odbędzie się w Czerwonohradzie, skąd pochodzi wielu żołnierzy 63.Batalionu.

O śmierci kolegi Karolina dowiedziała się w drodze do sztabu, gdzie miała odebrać odznaczenie.

