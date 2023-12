Sroga lekcja dla NATO. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Przekonanie o własnej doskonałości

Wojna obronna Ukrainy dowodzi kilku kwestii, z którymi już dawno się pożegnaliśmy. Tak się przynajmniej wydawało fachowcom od wojen, którzy w swojej uzasadnianej rozwojem technologicznym narracji odsyłali do historii wiele zasad działań zbrojnych. Wojna w Ukrainie zweryfikowała wiele i zapewne wymusi odwrót w wielu teoriach. Tym bardziej, że potencjalnym przeciwnikiem jest Rosja, a nie rebelianci czy talibowie.

Wydaje się, że w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czas „łatwych” wojen minął.

Wprawdzie rewolucji na polu walki nie ma, choć wielu w tym miejscu wskazuje na drony, ale my żołnierze poznaliśmy ich możliwości już w Iraku i Afganistanie i potrafiliśmy je doceniać. Na pewno zaś walczące strony, poza doskonaleniem sposobów prowadzenia walki głównie na poziomie taktycznym, doskonalą środki walki, którymi dysponują, zwiększając wielokrotnie ich możliwości rażenia. Do tradycyjnych środków i systemów rażenia dodają osiągnięcia wynikające z rozwoju szeroko pojętej elektroniki i informatyki. To zwiększa efektywność systemów i poprawia ich odporność na różne ataki.

Te najnowsze rozwiązania nie poprawiają jednak w żaden sposób zdolności do prowadzenia wielkich operacji i osiągania sukcesów w skali operacyjnej, czego wszyscy oczekują. Trwa wojna, która w dużej części jest wojną pozycyjną i front przez miesiące nie zmienia swojego położenia.