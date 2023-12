Protest przewoźników. Ciężarówki z Ukrainy wjechały do Polski pociągiem

Test został przeprowadzony przez spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa we współpracy z Kolajami Ukraińskimi. Skład testowy wjechał w nocy z 7 na 8 grudnia z Ukrainy do stacji Hrubieszów. W niedzielę rano dotarł do stacji Sławków LHS. Dalej ciężarówki pojadą do Niemiec, Szwecji i Litwy. „Czas przejazdu ze stacji granicznej wyniósł około 8 godz., po zakończeniu wszystkich czynności celnych nastąpił zjazd samochodów na rampie czołowej stacji” – czytamy.

Na platformy kolejowe załadowano 13 ciągników siodłowych z naczepami. Towarzyszyło im 10 pustych wagonów do wykorzystania pod załadunek tirów w drodze powrotnej ze Sławkowa.

Projekt przewozu koleją naczep samochodowych oraz naczep z ciągnikami siodłowymi z Ukrainy do Polski i w kierunku powrotnym rozwijany jest od kilku miesięcy. O tym, czy zostanie wdrożony na szerszą skalę, zadecyduje ocena przewozu testowego.

Protest przewoźników

Informacja o zaawansowanych pracach nad transportem kolejowym ciężarówek pojawiła się w momencie, gdy trwa spór między polskimi i ukraińskimi przewoźnikami. Protest polskich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą prowadzony jest od 6 listopada. Protestujący tamują ruch samochodów ciężarowych w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie), przepuszczając jedynie niewielką ich liczbę, co powoduje gigantyczne, wielodniowe kolejki.

Ich sprzeciw wymierzony jest w obecne zasady funkcjonowania ukraińskich firm przewozowych w naszym kraju. Przewoźnicy domagają się przywrócenia obowiązkowych zezwoleń dla kierowców zza naszej wschodniej granicy. Chcą też przeprowadzenia kontroli ukraińskich firm transportowych, powstałych już po wybuch u wojny oraz zawieszenia ich licencji do tego czasu.

Czytaj też:

Zamieszanie i strajki na kolei. Tysiące połączeń zostało odwołanychCzytaj też:

Ukraińcy stanęli pod Sejmem. Mają serdecznie dość sytuacji na granicy