Zełenski ujawnił, o co zapytał Orbana. „Wciąż czekam na odpowiedź”

Kilka dni temu internet obiegło nagranie, na którym widać, jak Wołodymyr Zełenski rozmawia z Wiktorem Orbanem. Wokół nagrania narosło wiele emocji i spekulacji, ponieważ Węgry otwarcie sprzeciwiają się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy zdradził, jaka była treść rozmowy z szefem węgierskiego rządu.

Zełenski: Podaj mi jeden powód

Zełenski podkreślił, że była to nieoficjalna i niezaplanowana rozmowa. Jednocześnie wyraził gotowość i chęć podjęcia oficjalnego dialogu. – Mamy wspólne granice, jesteśmy sąsiadami. Musimy rozmawiać – powiedział. – Problemy należy rozwiązywać, dlatego dialog jest potrzebny. Wyraziłem gotowość i chęć podjęcia takich rozmów – dodał.

Prezydent Ukrainy ujawnił również, o co zapytał Wiktora Orbana. – Dałem mu jasno do zrozumienia, że nie ma powodu blokować członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Poprosiłem go, aby podał mi tylko jeden powód, dla którego Ukraina nie powinna być w UE. Nie trzy, nie pięć, nie dziesięć, tylko jeden. Wciąż Czekam na odpowiedź – mówił Zełenski podczas konferencji prasowej.

„Nowy rozdział”

Przywódca Ukrainy odbył już także rozmowę z nowym premierem Polski Donaldem Tuskiem. Zełenski nie krył zadowolenia z tej rozmowy. „Podczas pobytu w Oslo rozmawiałem telefonicznie z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Pogratulowałem mojemu przyjacielowi nominacji i rozpoczęcia nowego rozdziału w naszych stosunkach dwustronnych” – napisał. „W miarę zbliżania się szczytu Rady Europejskiej rozmawialiśmy o nadchodzących decyzjach, które zjednoczą całą społeczność europejską. Usłyszałem słowa szczerego wsparcia. Jesteśmy silniejsi, gdy jesteśmy razem” – dodał.

Zełenski odniósł się również do kwestii, które w ostatnim czasie wywołały spory na linii Kijów-Warszawa. Zaznaczył, że liczy, że wraz ze zmianą rządów, uda się szybko zażegnać wszelkie nieporozumienia. „Wraz z nowym rządem w Polsce przyspieszymy rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii w naszych stosunkach w sposób korzystny dla obu stron” – czytamy.

Przywódca Ukrainy poinformował także, że zaprosił Donalda Tuska do Ukrainy. „Skoordynowaliśmy również harmonogramy naszych kolejnych kontaktów. Zaprosiłem Donalda Tuska do złożenia wizyty w naszym kraju w najbliższym możliwym terminie” – poinformował Wołodymyr Zełenski.

