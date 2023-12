Niemiecki kontenerowiec zaatakowany na Morzu Czerwonym. Na statku wybuchł pożar

Niemiecka firma żeglugowa Hapag-Lloyd poinformowała, że pływający pod liberyjską banderą kontenerowiec „Al Jasrah” został zaatakowany z powietrza na Morzu Czerwonym, ok. 92 km na północ od jemeńskiego portu Mokka. Statek przepływał przez cieśninę Bab al-Mandab. W wyniku uderzenia na pokładzie kontenerowca doszło do ataku. Jeden z kontenerów wypadł za burtę – poinformowała agencja Associated Press.

Rzecznik Departamentu Obrony USA powiedział, że pocisk został wystrzelony z regionu Jemenu kontrolowanego przez Huti. Atak potwierdziła również należąca do brytyjskiej marynarki wojennej brytyjska agencja ds. transportu morskiego (UKMTO), która monitoruje szlaki żeglugowe na Bliskim Wschodzie. Ostrzegła również inne statki, aby zachowały ostrożność. W wyniku uderzenia na „Al Jasrah” nie odnotowano żadnych ofiar.

Ataki rebeliantów z Huti na statki pływające do Izraela. Odpowiedź na wojnę z Hamasem

Atak na pływający pod liberyjską banderą kontenerowiec stanowi dalszą część eskalacji kampanii prowadzonej przez wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów. Do tej pory ataki omijały statki pływające pod Morzu Czerwonym i strategicznej cieśninie Bab al-Mandab. Uderzenia będące odpowiedzią na wojnę między Izraelem i Hamasem stają się coraz słabsze.

Huti zapewnili, że będą kontynuować ataki, dopóki Izrael nie zaprzestanie swojej ofensywy na Strefę Gazy. 10 grudnia na Morzu Czerwonym za pomocą dwóch dronów zaatakowana została francuska fregata wielozadaniowa Langwedocja. Huti przekonują, że będą atakować każdą jednostkę zmierzającą do izraelskich portów, niezależnie od narodowości. Ich ataki stanowią zagrożenie dla szlaków morskich, przez które przepływa większość światowej ropy naftowej.

