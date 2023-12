Jej kot zaginął rok temu. Przed świętami wydarzył się prawdziwy cud

W listopadzie 2022 roku zaginął kot Lucky. O zdarzeniu poinformowała służby właścicielka zwierzęcia, mieszkanka małej wsi pod Hanowerem. I choć w poszukiwania zaangażowali się także bliscy kobiety – m.in. jej dzieci – zwierzęcia nie udało się odnaleźć.

Pewnego dnia został zauważony przez 39-letnią kobietę

Wydawało się, że Lucky nie wróci nigdy do domu. Jednak rok później 3-letni kot został odnaleziony – ok. 60 km od domu – poinformowała redakcja Deutsche Welle. Wszystko dzięki temu, że zwierzę miało chipa.

Pewnego dnia w pobliżu domu kota zobaczyła 39-letnia mieszkanka wsi Garbsen, znajdującej się na północ od Wallensen. Chciał wejść do wnętrza jej domu. 39-latka podejrzewała, że zwierzę może mieć właściciela, więc sfotografowała je, a zdjęcie opublikowała na Facebooku. To kot o charakterystycznym pręgowanym wzorze na sierści.

Z właścicielką skontaktowała się organizacja TASSO

Jeden z lokalnych funkcjonariuszy, który zobaczył posta i zdjęcie Lucky'ego, postanowił odwiedzić kobietę. Miał ze sobą specjalne urządzenie, przy pomocy którego zeskanował implant z chipem i szybko ustalił, że widnieje ono w bazie jako „zaginione”.

Niemieccy policjanci we współpracy z TASSO e.V. – organizacją na rzecz ochrony zwierząt z siedzibą w Sulzbach – która ma dostęp do bazy zachipowanych zwierząt i dysponuje większą ilością informacji na ich temat, ustalili, do kogo należy Lucky. Przedstawiciele podmiotu przekazali następnie te dobre wieści właścicielce.



Kot święta spędzi z właścicielką



Wkrótce kobieta odebrała kota – na komisariat w Garbsen stawiła się niezwłocznie, gdy tylko dowiedziała się, że ten został odnaleziony. Poinformował o tym Christoph Ahlborn – szef lokalnego oddziału policji. Internauci pod wpisem na X/Twitterze cieszyli się, że Lucky najbliższe święta spędzi z rodziną – brzmi jeden z komentarzy.



