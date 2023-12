Władze USA mogą wstrzymać publikację dokumentów o UFO. Kontrowersyjna decyzja Kongresu

W czwartek, 14 grudnia Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął roczny projekt ustawy o zezwoleniach na obronę narodową. Jak przekazał „The New York Times”, znalazły się w nim zapisy zobowiązujące Archiwum Narodowe do zebrania rządowych dokumentów związanych z UAP, dawniej nazywanymi UFO.

USA. Rząd ujawni dokumentację o UFO

Zgromadzone w rejestrze materiały dotyczące „niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, technologii nieznanego pochodzenia i inteligencji innej niż ludzka” muszą zostać opublikowane najpóźniej po 25 latach od ich powstania. Parlament przewidział jednak dwa odstępstwa od tego przymusu, o których zastosowaniu zadecydować mogą agencje rządowe lub prezydent.

Prawo do przedłużenia tajności ze względów bezpieczeństwa narodowego przyznano między innymi Joe Bidenowi, który wkrótce ma złożyć podpis pod przyjętą przez Kongres ustawą. Władze nie są również zobowiązane do ogłaszania dokumentów, które administracja uzna za zagrażające bezpieczeństwu narodowemu do takiego stopnia, że przewyższa to interes publiczny ich ujawnienia.

Krytyka kompromisu ws. UAP

Wprowadzone zasady stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami polityków opowiadających się za publikacją wszelkich materiałów, które „nie ujawniają źródeł, metod ani w żaden inny sposób nie zagrażają bezpieczeństwu narodowemu” i dążeniami drugiej strony, która chciała, żeby o ogłoszeniu dokumentów decydowała specjalna rada.

Jak zauważył „The New York Times”, przyjęte rozwiązanie „przyznaje agencjom rządowym dużą swobodę w zakresie tajności dokumentacji”. Jednocześnie odrzuca propozycje obu stron sceny politycznej, co wywołało oburzenie u ich przedstawicieli. Chuck Schumer, lider większości w Senacie, skrytykował Izbę za brak współpracy. – Odtajnienie dokumentacji o UAP będzie w dużej mierze należeć do tych samych podmiotów, które przez dziesięciolecia blokowały jej ujawnianie – zauważył.

