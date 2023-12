Niebezpieczna sytuacja na lotnisku. Samolot zaczął się przemieszczać

Należący do argentyńskich linii lotniczych Boeing 737-76N samoistnie przesuwał się po płycie lotniska w Buenos Aires. Duży samolot pasażerski o rejestracji LV-CAD zahaczył po drodze o schody, podstawiane dla pasażerów przy wsiadaniu i wysiadaniu. Na nagraniach zamieszczanych w sieci widzimy, jak ciężka maszyna przewraca ten element i sunie dalej w kierunku terminala. Szczęśliwie wiatr nie doprowadza do żadnej większej katastrofy.

Wiatr przesuwał samolot po płycie lotniska

Portal Aviation Safety Network nie podaje też informacji o rannych. Z pierwszych doniesień wynika, że nikt w opisywanym tutaj zdarzeniu nie ucierpiał. W trakcie groźnego incydentu w okolicy nie było nikogo z obsługi lotniska. Portal goklerdeyiz.net mówi jedynie o uszkodzeniu budynku terminala na skutek silnego wiatru.

Sytuacja zarejestrowana na lotnisku w Buenos Aires to jeden z przykładów na siłę burz, które przeszły przez Argentynę w ubiegły weekend. W nocy z soboty na niedzielę przez środkową część kraju obserwowano żywioł, który w samym mieście Bahia Blanca kosztował życie co najmniej 13 osób.

Trwa liczenie strat po wichurach w Argentynie

Tamtejszy burmistrz Federico Susbielles zmuszony był do zaapelowania do mieszkańców, by nie opuszczali swoich domów. Wiatr osiągał w porywach prędkość nawet do 150 kilometrów na godzinę. W mieście zorganizowano sztab kryzysowy, mający zapewnić wszelką niezbędną pomoc poszkodowanym. Łączna liczba ofiar wichur nie jest jeszcze znana.

