Armia izraelska odkryła olbrzymi tunel. Do sieci trafiło nagranie

Wojna pomiędzy Izraelem a terrorystami Hamasu, którzy sprawują kontrolę nad palestyńską Strefę Gazy, trwa już ponad dwa miesiące.

Armia izraelska odkryła olbrzymi tunel

Jej wybuch zapoczątkował atak terrorystów na południowe terytorium Izraela z 7 października. W trakcie ataku wymordowano ok. 1200 osób, przede wszystkim cywilów, a kolejne ok. 240 kolejnych uprowadzono jako zakładników do Strefy Gazy.

W odpowiedzi władze w Tel Awiwie zapowiedziały całkowite zniszczenie Hamasu i wydały swoim żołnierzom rozkaz inwazji na północną część Strefy Gazy. W niedzielę, 17 grudnia, armia izraelska poinformowała o odkryciu „największego tunelu Hamasu” w Strefie Gazy.

Wyjaśnijmy, że na przestrzeni wielu lat terroryści wydrążyli pod kontrolowanym przez siebie terytorium gęstą sieć tuneli. Znajdują się w nich m.in. magazyny broni i amunicji. Pod koniec listopada światowe media obiegła wiadomość o odkryciu tunelu pod szpitalem Al-Szifa w mieście Gaza.

Wejście nieopodal przejścia granicznego Erez

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że odkryty właśnie tunel ma długość ok. 4 km i sięga na głębokość do 50 m. Jest na tyle szeroki, że mogą poruszać się nim samochody.

„Wejście do niego znajduje się zaledwie 400 m od przejścia granicznego Erez, przez które Gazańczycy codziennie wjeżdżają do Izraela w celu pracy i leczenia w izraelskich szpitalach” – czytamy we wpisie armii izraelskiej na X (dawniej Twitter).

W 2021 r. przedstawiciele Hamasu stwierdzili, że łączna długość wybudowanych przez nich tuneli wynosi ok. 500 km. Dla porównania, Stefa Gazy ma zaledwie 41 km długości i do 12 km szerokości.

Izrael planuje zalanie tuneli wodą

Amerykańska telewizja CNN donosi, że władze w Tel Awiwie planują likwidację tuneli poprzez wpompowanie do nich wody morskiej. W ostatnich przeprowadzono pierwsze testy tej metody. Rzecznik Hamasu Osama Hamdan ocenił, zalanie tuneli nie przyniesie oczekiwanych przez Izraelczyków rezultatów.

– Tunele zostały zbudowane przez dobrze wyszkolonych i wykształconych inżynierów, którzy rozważyli wszystkie możliwe ataki ze strony okupantów, włącznie z wpompowaniem wody – powiedział Hamdan.

