W Europie powstaje największa na świecie farma jadalnych owadów

Projekt budowy największej farmy jadalnych owadów na świecie ma za zadanie dostarczenie nowego źródła białka, które jest kluczowe w obliczu przewidywanej niedoboru tego składnika na świecie.

Według informacji podanych przez dziennik „ABC”, nowa farma zatrudni 250 osób i docelowo wyprodukuje aż 100 tys. ton mącznika młynarka (Tenebrio molitor) rocznie. To pierwsze jadalne owady, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską w 2021 roku. Działania Tebrio stawiają Hiszpanię w czołówce sektora, oferującego alternatywne źródło białka.

Do 2030 roku zabraknie białka?

Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) wskazują, że do 2030 roku na świecie może zabraknąć co najmniej 40 procent białka, czyli około 60 milionów ton. Tradycyjne źródła białka, takie jak hodowla zwierząt, stają się coraz mniej efektywne i nie są w stanie zaspokoić rosnących potrzeb populacji. Ponadto, 40 procent ziem uprawnych jest obecnie przeznaczane na produkcję pasz dla zwierząt, co ogranicza dostępne obszary pod uprawy dla ludzi.

Mącznik młynarek, proponowany do alternatywnej konsumpcji przez Tebrio, to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych, występujący zazwyczaj w produktach żywnościowych, takich jak zboże i mąka.

Dyrektor ds. komunikowania w Tebrio, Francisco Garcia, podkreśla, że larwy tego owada dostarczają wysokiej jakości białka i nienasyconych tłuszczów. Dodatkowo, mącznik młynarek rośnie bardzo szybko, osiągając dojrzałość w ciągu kilku dni, w przeciwieństwie do miesięcy lub lat w przypadku tradycyjnych zwierząt hodowlanych.

Zwierzęta będą karmione owadami

Na obecnym etapie firma Tebrio proponuje wykorzystanie owada głównie do karmienia zwierząt, zwłaszcza jako paszy dla świń i drobiu. Jednak, jak zaznaczają przedstawiciele firmy, mącznik młynarek ma szerokie zastosowanie. Chitynowa skorupa tego owada może być używana w bioprzemyśle do produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Ponadto, owad ten może być wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, biomedycznym, tekstylnym oraz do produkcji nawozów organicznych.

Według danych „Eurogrupy na rzecz Zwierząt”, do 2030 roku ma zostać wyhodowanych około 50 bilionów tych owadów, co uczyni je najliczniejszym żywym inwentarzem na świecie. To zaledwie wierzchołek góry lodowej przyszłościowego sektora, który może odmienić krajobraz produkcji żywności i zrównoważyć potrzeby rosnącej populacji ludzkiej z ograniczeniami zasobów.