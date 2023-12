Młodzi agresorzy postrzelili Polaka w Norwegii. Wiadomo, w jakim jest stanie

Do zdarzenia doszło 17 grudnia w centrum Oslo, gdzie na krótko zatrzymało się małżeństwo z Polski. W pewnym momencie rozległ się huk oddawanych strzałów z broni. W międzyczasie ich spokojny wieczór zamienił się w istny koszmar.

Jeden z mężczyzn oddał strzał

„Dagbladet”, norweski dziennik, który poinformował o zdarzeniu, skontaktował się z żoną postrzelonego mężczyzny. Kobieta zdradziła redakcji szczegóły – wieczorem szła razem z partnerem wzdłuż jednej z dzielnic Oslo. Oboje wybrali się w tamte rejony na bożonarodzeniowy jarmark. W drodze powrotnej napotkali na swojej drodze grupę młodocianych agresorów.

W pewnym momencie jeden z nich chwycił rękę kobiety, na co natychmiast zareagował jej mąż. Zwrócił się stanowczo do nastolatka, by ten dał jej spokój, a wtedy drugi wyjął broń i oddał strzał w ziemię, obok kończyny mężczyzny. Anders Rønning, policjant odpowiadający za toczące się postępowanie, w rozmowie z „Dagbladet” wyjaśnił, że mężczyzna najprawdopodobniej został raniony rykoszetem – kula odbiła się od podłoża.

W jakim stanie jest mężczyzna? Jego życie nie jest zagrożone, nie odniósł poważnych obrażeń, jak przekazał szef miejscowej policji redakcji norweskiego dziennika.

Mogli mieć 16 lat. Po wszystkim po prostu uciekli

Nastolatków, którzy są podejrzani o popełnienie tego przestępstwa, na razie nie zidentyfikowano. Zaraz po oddaniu strzałów uciekli. Według wstępnych ustaleń ich wiek oszacowano na około 16 lat. Policjanci mają do dyspozycji wiele dowodów, dzięki którym być może uda im się szybko schwytać przestępców.

Przede wszystkim mają nagrania monitoringu, a także dysponują dokładnym opisem ich sylwetek. Oprócz tego zdarzenie widzieli inni ludzie, którzy z pewnością będą także zeznawać w tej sprawie.

Wezwani na miejsce policjanci wieczorem oznaczyli miejsce taśmą i zebrali wszelkie dowody, mogące pomóc w zakończeniu śledztwa.

