Rosyjski opozycjonista oskarża Zachód. „Ukraina jest na krawędzi klęski”

„Ukraina jest na krawędzi klęski. Zachód ma to gdzieś” – alarmuje na łamach „Die Welt” Garri Kasparow. „Kraje NATO mogłyby dziś uzbroić Ukrainę ze swoich istniejących zapasów, gdyby tylko chciały. Każdy, kto uważa, że jest to zbyt kosztowne, powinien wyobrazić sobie koszty, jeśli Władimir Putin wygra” – zauważa rosyjski opozycjonista.

Kasparow opublikował swoje przemyślenia w 19. punktach. Na wstępie zaznacza, że Ukraina jest krok od przegrania wojny, za co wini Zachód. Dodaje, że Ukraina może pokonać Rosję i Putina, ale nie jest w stanie zrobić tego sama. Były szachowy mistrz świata kontynuuje, że rakiety zbudowane w celu udaremnienia rosyjskiej inwazji zbierają kurz w natowskich magazynach.

Garri Kasparow o Borisie Pistoriousie. „Czy on myśli, że Ukraina leży w Ameryce Południowej?”

Według Kasparowa Europa nie chce zaakceptować rzeczywistości, że wojna już tu jest, a administracja Joe Bidena bardziej boi się porażki Putina niż zniszczenia Ukrainy. Rosyjski opozycjonista atakuje za bierność m.in. Niemcy. Dostało się np. Borisowi Pistoriousowi, który wspomniał o przygotowaniu się na wojnę w Europie w 2025 r. „Czy on myśli, że Ukraina leży w Ameryce Południowej?” – grzmi Kasparow.

„Obudź się. Wyborcy UE powinni zbuntować się przeciwko swoim niekompetentnym politykom za zdradę Ukrainy. Jeśli chcą, aby wojna pozostała tak daleko, jak jest, Ukraina musi się teraz uzbroić, aby wygrać” – przekonuje były mistrz szachowy. Kasparow ostrzega przed błędem, jaki Niemcy i Francja popełniły w 1938 r. wobec Adolfa Hitlera. Przekonuje, że Putin chce zniszczyć Ukrainę i nie powstrzyma go kapitulacja Kijowa. „Nie można go ignorować. Trzeba go pokonać” – twierdzi Rosjanin.

Rosyjski opozycjonista ostrzega przed wygraną Władimira Putina w wojnie

Zdaniem Kasparowa wolny świat dominuje gospodarczo, militarnie, kulturowo i technologicznie nad Rosją, tylko brakuje mu woli. Były mistrz szachowy tłumaczy, że jeśli Europa upadnie, to NATO będzie musiało wybrać miliardy i zmobilizować wojsko, aby zabezpieczyć nową granicę konfliktu. Kasparow ubolewa nad tym, że nieszczelne są sankcje. Podkreśla też, że wygrana Putina będzie sygnałem dla innych autorytarnych przywódców, że nie ma kary za zawłaszczanie terytorium i ludobójstwo.

Zdaniem Kasparowa Putin może nie zatrzymać się na Ukrainie. Podobnie Xi Jinping dostanie zielone światło do inwazji na Tajwan. Tak samo może być w przypadku Wenezueli Nicolasa Madura i Gujany. Rosyjski opozycjonista namawia również do karania Viktora Orbana. Kasparow nawiązał również do expose Donalda Tuska, który wezwał świat do pełnej mobilizacji. „Polska pokazała Europie, jak przeciwstawić się Putinowi słowami i czynami” – zakończył.

