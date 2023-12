Papież Franciszek zatwierdził deklarację. Błogosławienie par homoseksualnych będzie możliwe

Dykasteria Nauki Wiary opublikowała deklarację doktrynalną Fiducia supplicans. Zatwierdził ją papież Franciszek. Na jej mocy możliwe będzie błogosławienie par tworzonych przez osoby tej samej płci. Jednak będzie się to mogło odbywać poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa. „Doktryna o małżeństwie się nie zmienia, błogosławienie nie oznacza akceptacji związku” – wyjaśniono w dokumencie zamieszczonym na oficjalnej stronie biura prasowego Watykanu.

Portal Vatican News opisuje, że w deklaracji podkreślono „niedopuszczalność obrzędów i modlitw, które mogłyby powodować zamieszanie między tym, co jest konstytutywne dla małżeństwa”, a „tym, co jest z nim sprzeczne”, aby uniknąć uznania w jakikolwiek sposób „za małżeństwo czegoś, co nim nie jest”. W Fiducia supplicans powtórzono, że zgodnie z „odwieczną doktryną katolicką” tylko stosunki seksualne w małżeństwie między mężczyzną i kobietą są uważane za dozwolone.

Watykan wydał zgodę. Chodzi o pary tej samej płci

Co ważne, dokument wyraźnie precyzuje, że błogosławieństwo stanie się możliwe, dla osób „które nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej, ale pokornie proszą o bycie pobłogosławieni”. Ponadto ten gest udzielenia łaski dotyczy pojedynczych osób, a nie ich związku.

Dokument jasno stanowi, że istnieją „różne okazje, przy których ludzie spontanicznie przychodzą prosić o błogosławieństwo, czy to podczas pielgrzymek, w sanktuariach, czy nawet na ulicy, gdy spotykają księdza”, a takie błogosławieństwa „są skierowane do wszystkich i nikogo nie można wykluczyć”.

Deklaracja doktrynalna Fiducia supplicans wyjaśnia, że w celu uniknięcia „jakiejkolwiek formy zamieszania i skandalu, gdy para nieregularna lub tej samej płci prosi o błogosławieństwo, nigdy nie będzie ono wykonywane w tym samym kontekście, co obrzędy związków cywilne lub nawet w relacji do nich".

Ostatni rozdział deklaracji przypomina wiernym, że „nawet jeśli relacja z Bogiem jest zaciemniona przez grzech, zawsze można prosić o błogosławieństwo, wyciągając do niego rękę”, a pragnienie błogosławieństwa „może być dobrem możliwym w niektórych sytuacjach”.

