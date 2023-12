Jasna deklaracja Władimira Putina. „Nie zamierzamy rezygnować z naszych celów wojny w Ukrainie”

Władimir Putin wziął udział w rozszerzonym posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony. Prezydent Rosji skomentował, że rok temu poruszano priorytetowe zadania związane z wojną w Ukrainie oraz rozmawiano o dodatkowych środkach wzmocnienia armii i marynarki wojennej. Putin podsumował to, co zostało wykonane przez ten czas, a co wymaga poprawy.

Rosyjski przywódca podkreślił m.in., że „rozwiązano kwestie mobilizacyjne i kadrowe”. Podczas spotkania uczczono minutą ciszy pamięć ofiar wojny w Ukrainie. Następnie Putin podkreślił, że wydarzenia z ostatniego roku potwierdziły to, co wszyscy widzą, że „Zachód nadal prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Rosji”.

Władimir Putin krytykuje Zachód za zaangażowanie w wojnę w Ukrainie

Prezydent Rosji wymieniał, że Zachód „aktywnie zaopatruje Kijów w informacje wywiadowcze w czasie rzeczywistym, wysyła doradców wojskowych, przekazuje nowoczesne systemy uzbrojenia, w tym wysoce mobilne systemy rakietowe wielokrotnego startu, systemy rakietowe dalekiego zasięgu, amunicję kasetową i dużą liczbę nowych bezzałogowych statków powietrznych”.

– Jak wiemy, Zachód planuje również przekazanie Ukrainie wielofunkcyjnych myśliwców F-16: piloci są szkoleni na Zachodzie – mówił Putin. Rosyjski przywódca zwracał także uwagę na to, że „w ostatnim czasie dramatycznie wzrosła aktywność NATO”, a u granic Rosji pojawiły się siły USA. – Zachód nie porzuca swojej strategii powstrzymywania Rosji i jej agresywnych celów w Ukrainie. Cóż, my również nie zamierzamy rezygnować z naszych celów specjalnej operacji wojskowej – powiedział Putin.

Rosyjski przywódca o „triadzie” nuklearnej. „Zapewnia strategiczną równowagę sił na świecie”

Prezydent Rosji przekonywał, że to jego armia ma inicjatywę w terenie, a Ukraińcy ponoszą ciężkie straty, próbując za wszelką cenę pokazać sukces w kontrofensywie. Putin zwrócił uwagę na wzrost roli „triady” nuklearnej, czyli broni jądrowej wystrzeliwanej jednocześnie z lądu, morza i powietrza, która jego zdaniem „zapewnia strategiczną równowagę sił na świecie”.

