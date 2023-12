Były prezydent USA Donald Trump nie może w Kolorado pojawić się na karcie do głosowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ze względu na rolę w ataku jego zwolenników na Kapitol Stanów Zjednoczonych, do którego doszło 6 stycznia 2021 roku – zdecydował stanowy Sąd Najwyższy. Zespół Trumpa zapowiedział odwołanie się do Sądu Najwyższego USA.

Wkrótce więcej informacji