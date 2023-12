Kampania wyborcza Władimira Putina nabiera tempa. Po raz pierwszy zdecydował się na takie logo

W czwartek 21 grudnia zaprezentowane zostało logo kampanii prezydenckiej Władimira Putina. Po raz pierwszy wykorzystano w nim wszystkie trzy kolory rosyjskiej flagi w odpowiedniej kolejności, oraz nazwę kraju. Znane jest również kierownictwo sztabu Putina – poinformował portal Wiedomosti. Jedną z osób będzie Władimir Maszkow – aktor i dyrektor moskiewskiego teatru im. Tabakowa.

Kolejną osobą wchodzącą w skład sztabu Putina będzie przewodniczący parlamentu Donieckiej Republiki Ludowej pułkownik Artiom Żoga. Trójkę uzupełni Mariana Łysenko – naczelny lekarz szpitala miejskiego nr 52 w Moskwie, która otrzymała tytuł Bohatera Pracy za swoją pracę w czasie pandemii COVID-19. Putin osobiście poprosił całą trójkę o pokierowanie sztabem. Centrala rozpoczęła już pracę w Gostinym Dworze w Moskwie, podobnie jak to miało miejsce przed wyborami w 2018 r.

Wybory prezydenckie w Rosji. Władimir Putin wygra po raz piąty?

Putin oficjalnie zdecydował się startować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Będzie startował po raz piąty. Aby zostać zarejestrowanym, musi zdobyć do końca stycznia 2024 r. co najmniej 300 tys. podpisów w co najmniej 40 obwodach w Rosji. Wnioski o nominację złożyło już 16 kandydatów. Wybory w Rosji powinny odbyć się w dniach 15-17 marca 2024 roku. Mają również objąć cztery regiony Ukrainy, które są pod tymczasową okupacją moskiewskich władz.

W 2018 r. sztab wyborczy Putina również był trzyosobowy. Wtedy tworzyli go szef Kamaza Siergiej Kogogin, szefowa centrum dla uzdolnionych dzieci w Soczi Jelena Szmielewa oraz dyrektor medycznego centrum badawczego onkologii dziecięcej Aleksandr Rumiancew. Podczas tegorocznych również będą pomagać Putinowi zdobyć władzę, ale już nie będą na najwyższych stanowiskach w sztabie.

