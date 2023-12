Strzelanina w Pradze. Policja ujawniła część nagrań ze swoich kamer

Czeska policja zamieściła w sieci nagrania z kamer osobistych, należących do funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w czwartkowej obławie na strzelca. Uzbrojeni w broń długą mundurowi poszukiwali na obszarze Uniwersytetu Karola zamachowca, który zabił co najmniej 14 osób, a około 25 ranił.

Akcja policji na Uniwersytecie Karola. Jest nagranie

Materiały wideo pokazują walczących z czasem policjantów, szturmujących budynki uniwersyteckie. Słyszymy na nich gorączkowe pokrzykiwania i komendy funkcjonariuszy oraz obserwujemy szorstkie i zdecydowane polecenia, wydawane postronnym uczestnikom zdarzenia. Podczas zabezpieczania uniwersytetu służby musiały bowiem upewnić się, że wśród cywili nie ukrywa się sam zamachowiec lub jego ewentualny pomocnik.

Z informacji podanych przez czeskich urzędników wynika, że za zbrodnią stał 24-letni student David K. To obywatel Czech, który nie był wcześniej karany. W jego domu znaleziono „olbrzymi arsenał broni i amunicji”, a media podały, że przed strzelaniną mógł on dokonać jeszcze kilku innych zbrodni. Strzelcowi przypisuje się zabicie własnego ojca, policja podejrzewa go też o zabicie młodego mężczyzny i jego dwumiesięcznej córki, których znaleziono na przedmieściach Pragi 15 grudnia.

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan poinformował już media, że wśród ofiar śmiertelnych nie było obcokrajowców. Rannych zostało jedynie dwóch obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz jeden Holender.

Strzelanina w Pradze

Do strzelaniny na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Karola w Pradze doszło w czwartek 21 grudnia po godzinie 15. Kilkadziesiąt minut później służby poinformowały o wyeliminowaniu napastnika. Jak podała agencja Reutera, w wyniku zdarzenia zginęło 14 osób a 25 zostało rannych. Stan ośmiu osób jest bardzo ciężki. Część poszkodowanych miała rany postrzałowe, a część ucierpiała w wyniku upadku z dużej wysokości, kiedy próbowali się ratować.

„Opłakujemy utracone życia z naszej społeczności uniwersyteckiej, składamy najgłębsze kondolencje wszystkim pogrążonym w żałobie, a nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tragedią. Prosimy teraz wszystkich, aby starali się zachować spokój i opanowanie, i ponownie składamy kondolencje wszystkim, których serca zostały załamane stratą bliskich” – napisano w oświadczeniu Uniwersytetu Karola.

