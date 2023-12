Szczątki 5-latka znalezione w USA. Przełom po 20 latach od zaginięcia

6 września 2022 r. Biuro Szeryfa Hrabstwa Carroll otrzymało zgłoszenie o odkryciu ludzkich szczątków na zalesionym obszarze miasta Galax w amerykańskim stanie Wirginia. W trakcie dochodzenia ustalono, że szczątki znajdowały się w tym miejscu przez dłuższy czas.

5-latek zaginął przed laty. Pomogła analiza DNA

W celu zidentyfikowania tożsamości osoby, do której należały, policjanci zgłosili się po pomoc do Othram Inc., prywatnej firmy specjalizującej się w sekwencjonowaniu genomu i genetyce sądowej. Specjaliści opracowali pełny profil DNA. Dzięki dwóm bezpośrednim porównania DNA członków rodziny udało się ustalić, że szczątki należały do Logana Nathaniela Bowmana. W chwili śmierci miał 5 lat.

Chłopiec zaginął w hrabstwie Grayson w styczniu 2003 roku. Biologiczna matka Logana Cynthia Davis i jej ówczesny partner Dennis Schermerhorn zostali oskarżeni w 2003 roku przez hrabstwo Grayson w związku z zaginięciem Logana. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i spodziewane są nowe zarzuty.

Jak wynika z dokumentów sądu hrabstwa Grayson, w kwietniu 2004 r. Davis zawarła ugodę, na mocy której miała odbyć karę 15 lat pozbawienia wolności i 15 lat w zawieszeniu pod dwoma zarzutami zaniedbania dziecka i jednym zarzutem zabójstwa.

Według dokumentów sądowych, Schermerhorn został skazany w 2004 r. na rok więzienia za zwykłe zaniedbanie dziecka. Sędzia oddalił przeciwko niemu zarzut morderstwa i zaniedbania.

