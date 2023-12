Kiedy zakończy się wojna Izraela z Hamasem? Netanjahu rozwiał wątpliwości

Wojna pomiędzy Izraelem a terrorystami Hamasu, którzy kontrolują palestyńską Strefę Gazy, trwa już blisko trzy miesiące.

Najkrwawsza wojna od 50 lat

Jej wybuch zainicjował atak Hamasu na południowe terytorium Izraela z 7 października. W trakcie ataku wymordowano ok. 1200 osób, przede wszystkim cywilów, a kolejne ok. 240 kolejnych uprowadzono jako zakładników do Strefy Gazy.

W odpowiedzi władze w Tel Awiwie zapowiedziały całkowite zniszczenie Hamasu i wydały swoim żołnierzom rozkaz inwazji na północną część Strefy Gazy. Wskutek działań wojennych zginęło dotychczas ok. 20 tys. mieszkańców Strefy Gazy – większość to cywile – oraz ok. 160 żołnierzy izraelskich.

To najkrwawsza wojna w tej części świata od wojny Jom Kippur w 1973 r., gdy Izrael został zaatakowany przez koalicję Egiptu i Syrii.

Netanjahu: Wojna będzie trwać do końca

W poniedziałek, 25 grudnia, premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył z wizytą do żołnierzy izraelskich, którzy walczą w północnej części Strefy Gazy. Oświadczył, że wojna przeciwko Hamasowi nie zakończy się szybko.

Tym samym przeciął spekulacje medialne, jakoby władze w Tel Awiwie miały lada dzień nakazać wstrzymanie walk, na co naciska międzynarodowa opinia publiczna. Netanjahu zaznaczył, że bez kontynuowania natarcia Izrael nie zdoła uwolnić swoich obywateli, którzy wciąż pozostają w niewoli Hamasu.

– Nie zatrzymujemy się. Wojna będzie trwać do końca, przynajmniej dopóki jej nie zakończymy – powiedział premier Izraela.

Szef sztabu IDF: Nie ma dróg na skróty

W środę, 27 grudnia, głos w tej sprawie zabrał Herzi Halevi, szef sztabu armii izraelskiej. Jego zdaniem, wojna z Hamasem będzie trwała przez wiele miesięcy.

– Nie ma magicznych rozwiązań, nie ma dróg na skróty w rozbiciu organizacji terrorystycznej. Pozostaje jedynie zdecydowana i wytrwała walka. Dotrzemy także do przywództwa Hamasu, niezależnie od tego, czy zajmie to tydzień, czy miesiące – skomentował Halevi.

