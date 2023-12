Iran wejdzie w posiadanie broni nuklearnej? Cztery stolice potępiły władze w Teheranie

W ostatnich miesiącach nie brakowało niepokojących doniesień w sprawie polityki władz Iranu, która destabilizuje sytuację w innych krajach.

Współpraca z Rosją czy rebeliantami Huti

Po pierwsze, chodzi o kontynuowanie współpracy z Rosją. To właśnie Iran dostarczył Rosjanom drony Shahed, które są używane do atakowania celów na terytorium Ukrainy.

Po drugie, Iran kierował groźby pod adresem Izraela za wypowiedzenie wojny terrorystom palestyńskiego Hamasu. Wreszcie po trzecie, Iran wspiera rebeliantów Huti z Jemenu, którzy atakują statki na Morzu Czerwonym.

Iran rozwija swój program nuklearny

W czwartek, 28 grudnia, pojawiły się kolejne niepokojące doniesienia dotyczące Iranu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Francja potępiły władze w Teheranie za zwiększenie produkcji wysoko wzbogaconego uranu, który może zostać wykorzystany do stworzenia broni nuklearnej.

„Wzywamy Iran do natychmiastowego cofnięcia tych kroków i deeskalacji swojego programu nuklearnego. Nadal opowiadamy się za rozwiązaniem dyplomatycznym i potwierdzamy nasze postanowienie, że Iranowi nigdy nie wolno opracować broni nuklearnej” – czytamy we wspólnym oświadczeniu władz w Waszyngtonie, Londynie, Berlinie i Paryżu.

Alarmujący raport MAEA

To pokłosie raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który został opublikowany na początku tego tygodnia. Z dokumentu wynika, że Iran znacznie przyspieszył proces wzbogacania uranu.

W ostatnich tygodniach tempo tego procesu uległo potrojeniu. Tym samym Iran zwiększył produkcję wzbogaconego uranu z poziomu ok. 3 kg do ok. 9 kg miesięczne.

