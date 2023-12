Trump wystartuje w prawyborach w Kolorado? Republikanie zwrócili się do sądu

Sąd Najwyższy w Kolorado wykluczył Donalda Trumpa z przyszłorocznych prawyborów prezydenckich. Organ uznał, że Republikanin nie może ponownie zostać głową państwa, w związku z czym jego nazwisko nie pojawi się na kartach wyborczych w tym stanie.

Kolorado. Trump wykluczony z prawyborów

W uzasadnieniu orzeczenia odwołano się do zdarzeń ze stycznia 2021 r. Wówczas zwolennicy ustępującego ze stanowiska prezydenta wtargnęli do Kapitolu podczas obrad, które miały potwierdzić zwycięstwo Joe Bidena. Sędziowie uznali, że polityk wziął udział w buncie, tym samym łamiąc 14. poprawkę do Konstytucji USA.

Z wyrokiem organu nie zgadza się Trump, którego zespół prawny zapowiedział złożenie apelacji. Uprzedził ich jednak Centralny Komitet Republikanów stanu Kolorado. W środę, 27 grudnia do lokalnego Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o uchylenie orzeczenia i zachowanie prawa do udziału ich przedstawiciela w marcowych prawyborach. Skutkiem złożenia pisma będzie przedłużenie zawieszenia wydania wyroku, które miało się zakończyć 4 stycznia.

Odmienna decyzja w Michigan

„Wykluczając prezydenta Trumpa z głosowania, Sąd Najwyższy stanu Kolorado dopuścił się bezprecedensowego zlekceważenia prawa partii politycznych” – napisali w internetowej petycji Republikanie, cytowani przez CNN. Zarzucili też organowi błędną interpretację 14. poprawki, w której – ich zdaniem – nie stwierdzono jednoznacznie, że zakaz udziału w powstaniach i buntach dotyczy również prezydenta.

W tym samym dniu Sąd Najwyższy stanu Michigan odmówił rozpatrzenia tożsamej sprawy, której celem było zdyskwalifikowanie Trumpa z prawyborów prezydenckich w kolejnym stanie. „Nie jesteśmy przekonani, że przedstawione pytania powinny zostać rozpatrzone przez ten trybunał” – uzasadnili sędziowie, cytowani przez Reuters.

