Izraelscy żołnierze przez pomyłkę zabili zakładników. „Nie mieli złych intencji”

Raport Izraelskich Sił Obronnych odniósł się do zdarzenia z 15 grudnia, kiedy to żołnierze walczący w mieście Gaza, zastrzelili trzech zakładników. Jak podkreślono, byli to obywatele Izraela, porwani przez Hamas na początku konfliktu. Nie wiadomo, czy zdołali oni uciec z niewoli, czy też zostali porzuceni przez swoich porywaczy w obliczu zbliżającej się armii Izraela.

Izraelscy żołnierze zastrzelili zakładników

W materiale Agencji Reutera podkreślano, że izraelski wywiad nie ostrzegał o możliwości natrafienia na zakładników w okolicy, w której toczyły się wyjątkowo ciężkie walki. Dochodzenie przeprowadzone przez Izraelskie Siły Obronne wykazało, że odpowiedzialni za śmierć cywilów żołnierze „nie mieli złych intencji i postąpili najlepiej, jak mogli – zgodnie ze swoim zrozumieniem sytuacji w tym momencie”.

Według wyjaśnień, wojskowi uznali wołanie o pomoc za próbę wciągnięcia ich w zasadzkę. Kontradmirał Daniel Hagari, pełniący funkcję rzecznika IDF, nazwał zdarzenie „tragicznym wypadkiem”. Tłumaczył, że wszystko rozgrywało się w okolicy, w której natrafiono na wielu terrorystów, w tym także zamachowców samobójców.

Hagari dodawał, iż zakładnicy zginęli na miejscu. Krótko po strzałach pojawiły się podejrzenia, odnoszące się do tożsamości zabitych. Ich ciała przewieziono na badania do Izraela, gdzie doszło do identyfikacji zakładników. W odpowiedzi na raport, szef sztabu izraelskich sił zbrojnych generał Herci Halewi podkreślał konieczność stosowania się do odpowiednich procedur operacyjnych.

Konflikt w Strefie Gazy

Wojna pomiędzy Izraelem a terrorystami Hamasu, którzy kontrolują palestyńską Strefę Gazy, trwa już blisko trzy miesiące. Jej wybuch zainicjował atak Hamasu na południowe terytorium Izraela z 7 października. W trakcie ataku wymordowano ok. 1200 osób, przede wszystkim cywilów, a około 240 kolejnych uprowadzono jako zakładników do Strefy Gazy.

W odpowiedzi władze w Tel Awiwie zapowiedziały całkowite zniszczenie Hamasu i wydały swoim żołnierzom rozkaz inwazji na północną część Strefy Gazy. Wskutek działań wojennych zginęło dotychczas około 20 tys. mieszkańców Strefy Gazy – większość to cywile – oraz około 160 żołnierzy izraelskich.

To najkrwawsza wojna w tej części świata od wojny Jom Kippur w 1973 r., gdy Izrael został zaatakowany przez koalicję Egiptu i Syrii.

