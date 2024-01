Sylwestrowe zamieszki we Francji i Niemczech. Ponad 700 spalonych aut, setki zatrzymanych

54 rannych policjantów i ponad 390 zatrzymanych – to bilans nocy sylwestrowej w Berlinie. Lokalne służby poinformowały, że funkcjonariusze oraz ratownicy byli atakowani przy użyciu środków pirotechnicznych, ślepych nabojów i koktajli Mołotowa. W oficjalnych komunikatach podkreślono jednak, że zabawa przebiegała spokojniej niż w poprzednich latach.

Z powodu starć z policją oraz łamania zakazu odpalania sztucznych ogni do policyjnych aresztów w Brukseli trafiło 206 osób, natomiast w Antwerpii około 60. W tym drugim mieście policjanci zostali zmuszeni do ustawienia barykad na ulicach. Doszło także do starć młodych ludzi z funkcjonariuszami. W wyniku zamieszek spalony został radiowóz oraz przystanek autobusowy.

„Spokojna” noc sylwestrowa we Francji

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin przekazał, że tegoroczna noc sylwestrowa przebiegała spokojnie a liczba spalonych samochodów i zatrzymań spadła o 10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Łącznie w ręce funkcjonariuszy trafiło 380 osób, spalonych zostało 745 aut.

Szef MSW podkreślił, że w tym roku było również o 80 proc. mniej ataków przy użyciu wyrzutni fajerwerków i o 40 proc. mniej zranionych policjantów i żandarmów. Polityk zaznaczył, że bezpieczeństwa we francuskich miastach strzegło blisko 90 tys. funkcjonariuszy a dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo był to wielki sprawdzian przed letnimi igrzyskami olimpijskimi.

Zamieszki podczas sylwestra w Holandii

Agencja Reutera podała, że holenderska policja zatrzymała w sylwestrową noc blisko 200 osób. W wyniku zamieszek, do których doszło w różnych częściach kraju, rannych zostało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Policjanci zostali obrzuceni fajerwerkami i kamieniami. Policja w Rotterdamie podała, że podpalono tam ponad 100 samochodów i innych pojazdów, natomiast w Amsterdamie, Hadze i innych miastach potrzebne były oddziały zamieszek, aby rozproszyć agresywny tłum.

