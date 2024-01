Zabójstwo sześciu fryzjerów w Pakistanie. Wiadomo, kto może stać za atakiem

Do ataku doszło przed świtem we wtorek, o czym poinformował szef lokalnej policji Jamal Khan. Dotychczas nikt natychmiast nie przyznał się do odpowiedzialności za zabójstwa w Mir Ali. Miasto jest położone w niespokojnej prowincji Chajber Pasztunchwa.

Incydent wstrząsnął mieszkańcami, którzy powiedzieli, że wszyscy zabici mężczyźni pracowali w różnych salonach fryzjerskich. Javed Ali, lokalny mieszkaniec, powiedział, że spotkał jednego z zabitych mężczyzn w zeszłym miesiącu, kiedy poszedł do fryzjera na strzyżenie.



Pakistańcy talibowie bliskimi sojusznikami afgańskiej organizacji

Mir Ali przez lata służyło jako baza dla pakistańskich talibów – znanych jako Tehrik-i-Taliban Pakistan lub TTP, dopóki wojsko nie oczyściło tego obszaru z powstańców. TTP jest odrębną grupą, ale bliskim sojusznikiem afgańskich talibów, którzy przejęli władzę w sąsiednim Afganistanie w sierpniu 2021 r., gdy wojska USA i NATO były na końcowym etapie wycofywania się z kraju po 20 latach wojny.

Pakistańscy bojownicy wiele lat temu zakazali przycinania brody i strzyżenia włosów w zachodnim stylu.

Agencja AP przypomina, że w ostatnich latach Pakistan doświadczył wielu ataków bojowników w regionie, a władze często atakują kryjówki TTP, aby udaremnić wysiłki grupy zmierzające do powrotu. Latem 2007 roku ruch pakistańskich talibów (TTP) wypowiedział Islamabadowi wojnę za popieranie przez władze "wojny z terroryzmem" prowadzonej przez Waszyngton i rozpoczął kampanię zamachów, zwłaszcza samobójczych, w których według szacunków AFP zginęło w Pakistanie ponad 4600 osób.

Czytaj też:

Afganistan na zawsze w rękach Talibów? Przywrócili karę śmierci i chłosty, wprowadzili „apartheid płciowy”Czytaj też:

Talibowie grożą podbiciem Teheranu. Napięcie na linii Iran – Afganistan