Nowy rok z nowym prawem. Estonia zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe

W poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku ruszyła internetowa rejestracja dla jednopłciowych par, które chcą zawrzeć małżeństwo w Estonii. Formalne związki osób tej samej płci zostały zalegalizowane zgodnie z zapisami przegłosowanej w czerwcu zeszłego roku nowelizacji ustawy o rodzinie – przekazał „The Guardian”.

Estonia. Małżeństwa jednopłciowe legalne

Za projektem opowiedziało się wówczas 55 parlamentarzystów, a przeciwko niemu zagłosowało 34 posłów. Zwolennicy małżeństw jednopłciowych stanowili większość w 101-mandatowej izbie, w związku z czym – z początkiem kolejnego roku – nowy kształt ustawy został uznany za obowiązujący. Tym samym Estonia stała się pierwszym krajem postsowieckim, w którym pary tej samej płci mogą trwale formalizować swoje związki.

Jedenaście lat wcześniej większość parlamentarna przegłosowała wprowadzenie w kraju związków partnerskich i cywilnych. Wówczas za małżeństwami jednopłciowymi opowiadało się 34 proc. mieszkańców. Przez ten czas Estończycy zmienili jednak podejście do trwałego formalizowania związków i obecnie taką możliwość popiera 53 proc. obywateli.

Pierwsze śluby już w tym roku

– Dla społeczności LGBT+ jest to bardzo ważny komunikat rządu, który mówi, że w końcu jesteśmy tak samo równi jak inne pary – powiedział „The Guardian” aktywista Keio Soomelt. Mężczyzna planuje wziąć ślub ze swoim partnerem jeszcze w 2024 roku. „Naprawdę cieszę się, że mogę zorganizować porządny ślub w domu, a nie gdzie indziej, to miałoby mniejsze znaczenie” – dodała 24-letnia nauczycielka Marielle Tuum.

Pozostałe kraje bałtyckie do tej pory nie zalegalizowały małżeństw jednopłciowych. W zeszłym roku łotewski parlament przegłosował ustawę o związkach partnerskich, która została jednak zamrożona do lipca ze względu na protesty opozycji. Na Litwie pary jednopłciowe nie mają narzędzi do formalizowania swoich relacji.

