Pomysłowy atak Ukraińców nie powiódł się przez Muska? Poważne oskarżenia ukraińskich mediów

Według ukraińskich dziennikarzy, do pierwszego ataku z wykorzystaniem nawodnych dronów na Morzu Czarnym miało dojść we wrześniu 2022 roku. Kierowana z bunkra operacja wymierzona była w okręty stacjonujące w Zatoce Sewastopolskiej, a za jej przygotowanie i koordynację odpowiadała czwórka dowódców.

Wszystkim kierowali szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirała Ołeksij Nejiżpapa, wicepremier Mychajło Fedorow i anonimowy generał SBU o pseudonimie „Hunter”. To właśnie ten ostatni miał opowiedzieć dziennikarzom o szczegółach misji i jej ostatecznym fiasku.

Atak morskimi dronami na Sewastopol

Jak mówił „Hunter”, przy ataku na rosyjską flotę zastosowano pierwsze egzemplarze dronów morskich, opracowanych przez ukraińskich naukowców. Nie wszystkie dopłynęły do celu, ale pięć z nich przebiło się przez fale i zmierzało w stronę Sewastopola. Miały przenosić 100 kilogramów trotylu.

– Były około 70 km od fregaty Admirał Makarow. Wszyscy byli przekonani, że ją trafimy. Nagle nasze połączenie z dronami zostało odcięte. Elon Musk wyłączył system Starlink, którego używaliśmy do sterowania dronami – mówił jeden z uczestników operacji.

– Mychajło Fedorow próbował przekonać Muska do ponownego włączenia systemu, ale on nie słuchał. Nasi ludzie próbowali rozwiązać problem innymi kanałami, ale Amerykanie powiedzieli, że to prywatna firma, więc nie mogli wywrzeć na nich presji – dodawał informator „Ukraińskiej Pravdy”.

Ukraińcy nie poddali się jednak i po odzyskaniu dwóch dronów oraz wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji, ponowili atak po miesiącu. Tym razem jednak nie skorzystano już z systemu komunikacji amerykańskiego miliardera.







