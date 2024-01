Wybuchy w Iranie. Nie żyje co najmniej 20 osób, kilkadziesiąt rannych

W pobliżu grobu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego doszło do „ataku terrorystycznego”. Dwie eksplozje doprowadziły do śmierci co najmniej 20 osób, a kolejne kilkadziesiąt zostało rannych – poinformował Reuters.