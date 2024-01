Tragedia na lotnisku w Tokio. „Wysokie prawdopodobieństwo, że wystąpił błąd ludzki”

Linie Japan Airlines ustaliły, że Airbus A350 tego przewoźnika otrzymał pozwolenie na lądowanie na lotnisku w Tokio.Japońskie media w środę 3 stycznia potwierdziły, że w związku z tym sprawdzana jest możliwość popełnienia błędu przez człowieka, który mógł doprowadzić do tragicznej w skutkach kolizji samolotów.

Rzecznik japońskiej policji poinformował o utworzeniu na lotnisku Haneda specjalnej jednostki, której eksperci sprawdzają pas startowych oraz prowadzą przesłuchania świadków i pracowników portu lotniczego. Trwa też inspekcja wraków obu zniszczonych samolotów. Z nowych informacji wynika, że piloci Airbusa otrzymali pozwolenie na lądowanie, a już dwie minuty później doszło do zderzenia.

– Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wystąpił błąd ludzki – mówił w rozmowie z Agencją Reutera analityk ds. lotnictwa i były pilot Hiroyuki Kobayashi. – Co do zasady tylko jeden samolot otrzymuje pozwolenie na to, by znaleźć się na pasie startowym. Otrzymał pozwolenie na lądowanie, choć na pasie był samolot japońskiej straży przybrzeżnej – dodawał, mówiąc o Airbusie Japan Airlines.

Zderzenie samolotów w Tokio

We wtorek 2 stycznia Airbus A350-900 linii Japan Airlines zapalił się na pasie startowym lotniska Haneda w Tokio. Na nagraniach udostępnionych na platformie X (Twitter) widać było, jak wkrótce po lądowaniu po lewej stronie maszyny pojawił się ogień. W tym czasie samolot był jeszcze wprawiony w ruch.

Okazało się, że pasażerski Airbus zderzył się z samolotem Straży Przybrzeżnej. Był to Bombardied Dash-8 z 6-osobową załogą. Niestety, z mniejszej jednostki kolizję przeżył tylko pilot. Udało się natomiast ewakuować wszystkich 367 pasażerów, podróżujących z Japan Airlines. Pokład bezpiecznie opuściło też 12 członków załogi, przewożących ludzi z Shin Chitose do Henedy.

Na miejsce wypadku od razu przybyli ratownicy, którzy rozpoczęli trudną akcję gaśniczą. Płomienie szybko trawiły jednak kolejne części Airbusa, a w pewnym momencie pękł on na pół. Agencja NHK podała, że na miejscu pracowało 70 zastępów straży pożarnej.

