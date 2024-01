Największa wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją od początku wojny

Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że „z rosyjskiej niewoli do domu wróciło ponad 200 ukraińskich jeńców wojskowych i więzionych cywilów”. „Żołnierze, sierżanci, oficerowie. Wojskowi Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, Marynarki Wojennej, strażnicy graniczni. Część z nich broniła Mariupola i zakładów Azowstal” – podkreślił ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy podziękował wszystkim, którzy mimo trudności sprowadzają Ukraińców do domu. „Dziękujemy naszym obrońcom! Zrobimy wszystko, aby wszyscy nasi ludzie, którzy obecnie znajdują się w niewoli rosyjskiej, wrócili do domu” – podsumował swój wpis Zełenski. Zamieścił również krótkie wideo, na którym widać uwolnionych.

230 osób wróciło do Ukrainy

Po kilkudziesięciu minutach ukraiński przywódca doprecyzował, że do kraju wraca łącznie 230 osób: 213 żołnierzy i sierżantów, 11 oficerów oraz sześciu cywilów. „Pamiętamy o każdym z naszych ludzi. I musimy wszystkich sprowadzić z powrotem” – zaznaczył Zełenski, który wstawił również zdjęcia. Prezydent Ukrainy poruszył wątek wymiany także w codziennym nagraniu do narodu. Podkreślił, że „mimo wszystkich wyzwań to najlepsza wiadomość od dłuższego czasu”.

– Była długa przerwa w wymianie, ale nie było przerwy w negocjacjach w sprawie wymiany. Wykorzystujemy każdą możliwość, próbujemy wszystkich opcji mediacji. Na każdym międzynarodowym spotkaniu, które może pomóc, podnosimy kwestię powrotu naszych więźniów – zapewnił Zełenski. Ukraiński przywódca zaznaczył, że „niektórzy nawet na początku nie wiedzieli, że są w niewoli”. Dodał, że uważano ich z zaginionych.

Oni tworzą sztab koordynacyjny zajmujący się wymianą jeńców

Zełenski zwrócił uwagę, jak „bardzo ważne jest podtrzymywanie nadziei”. Podziękował także osobom, dzięki którym doszło do wymiany. Wymienił szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanowa, szefa jego kancelarii AndrijaJermaka, przedstawiciela Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrija Usowa, szefa Prokuratury Antykorupcyjnej Ołeksandra Kłymenki oraz szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyla Maliuka.

Prezydent Ukrainy podziękował też żołnierzom na linii frontu, którzy biorą Rosjan do niewoli, dzięki czemu możliwe jest ich wymienienie na Ukraińców. – Im więcej Rosjan weźmiemy do niewoli, tym skuteczniejsze będą negocjacje w sprawie wymiany – zakończył. Sztab koordynacyjny zajmujący się wymianą jeńców przypomniał, że jest to największa wymiana między Ukrainą i Rosją od czasu rozpoczęcia wojny.

Wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą. Kreml ujawnił, dzięki komu to było możliwe

Komunikat wydało również rosyjskie Ministerstwo Obrony. Podkreśliło, że „w wyniku złożonego procesu negocjacyjnego 248 rosyjskich żołnierzy powróciło z Ukrainy”. Ujawniono, że powrót był możliwy dzięki mediacji humanitarnej Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

