Opublikowano 900 stron dokumentów ws. Jeffreya Epsteina. Na liście: Trump i Clinton

Blisko 900 stron dokumentów, w których znaleźć można imiona i nazwiska wielu znanych osób, opublikowano 3 stycznia. Decyzję, by w tej sprawie podjął sąd federalny.

Akta dotyczą pozwu przeciwko Maxwell

Tożsamość osób została upubliczniona „w ramach rozstrzygniętego procesu przeciwko Ghislaine Maxwell, córce brytyjskiego potentata medialnego” – podaje BBC. Pod koniec 2021 roku sąd federalny w Nowym Jorku uznał ją za winną m.in. handlu nieletnimi osobami, a także innych przestępstw, do czego doszło w latach 1994-2004.

Warto jednak przybliżyć tło przestępstw popełnionych także przez finansistę Epsteina. W 2019 roku został oskarżony o stręczycielstwo i molestowanie seksualnie nieletnich dziewcząt. Jego proces miał ruszyć niebawem – w czerwcu 2020 roku, jednak wcześniej znaleziono go martwego w celi – informowało ABC News czy dziennik „The New York Times”.

Finansista miał kilkanaście lat temu aranżować spotkania z nastoletnimi dziewczynami, z czego najmłodsza miała mieć 14 lat. Miało się to dziać w jego rezydencjach na Florydzie czy Manhattanie. W latach 2007-2008 miliarder uniknął więzienia, i zawarł ugodę. Przyznał się do podżegania do prostytucji i wówczas trafił do rejestru przestępców seksualnych. Spędził w areszcie 13 miesięcy, lecz mógł chodzić do pracy sześć dni w tygodniu.

Wracając jednak do byłej partnerki Epsteina – Ghislaine Maxwell – przez kilka lat była zaangażowana w romantyczną relację z Epsteinem. Mieli także relację biznesową czy – po rozstaniu – koleżeńską. W czerwcu 2022 roku skazano ją na 20 lat więzienia.

Ujawnione dokumenty dotyczą pozwu cywilnego jednej z ofiar finansisty – Virginii Giuffre – przeciwko Maxwell. Zarzucała ona jej doprowadzenie do seksualnego wykorzystania przez miliardera. Miała wtedy 17 lat. Oskarżała Maxwell, że ta nakłaniała ją do seksu z innymi współpracownikami finansisty – między 2000 a 2002 rokiem. W 2017 roku zawarto w tej sprawie ugodę.

Clinton i Trump, a także Bruce Willis czy David Copperfield

900 stron dokumentów ujawniono na wniosek redakcji „Miami Herald”. W opublikowanych aktach znajduje się łącznie 100 imion i nazwisk – w tym m.in. Billa Clintona. 42. prezydent Stanów Zjednoczonych był przez Giuffre nakłaniany do złożenia zeznań ws. Epsteina. Clinton zaprzeczył publicznie twierdzeniom, by miał wiedzieć cokolwiek o przestępstwach finansisty – podaje BBC. „Zerwał więzi z Epsteinem, zanim rozpoczęło się dochodzenie” ws. finansisty – czytamy. Maxwell uważa jednak, że rzekomo mógłby być najistotniejszym świadkiem.

Maxwell miała także ponoć nakłaniać Giuffre do odbycia aktu seksualnego z Billem Richardsonem (były gubernator Nowego Meksyku), księciem Andrzejem czy Alanem Dershowitzem (prawnik). W dokumentach pada też nazwisko byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Maxwell nie miała z nim jednak żadnych intymnych kontaktów. Pewnego dnia Epstein miał jednak zaproponować, że wybiorą się do kasyna, które prowadził wówczas miliarder.

W dokumentach wymieniono też m.in. Davida Copperfielda (jeden z najpopularniejszych iluzjonistów na świecie), Naomi Campbell (modelka, aktorka i piosenkarka), a nawet wybitnego naukowca Stephena Hawkinga (astrofizyka, współtwórcę m.in. przełomowego odkrycia, tzw. „twierdzenia o osobliwościach”). W dokumentach znajdują się też: George Lucas (reżyser), Kevin Spacey (aktor), Frédérik Fekkai (popularny wśród gwiazd fryzjer i stylista), Cate Blanchett (aktorka), Cameron Diaz (aktorka i modelka), Leonardo DiCaprio (aktor) czy Bruce Willis (aktor).



Warto podkreślić, że imiona i nazwiska, które znajdują się w dokumentach, wcale nie oznaczają, że osoby te mają jakikolwiek związek z Epsteinem lub/i z Maxwell. Być może wymieniono je przy okazji w zeznaniach – z wieloma z nich Epstein, jako osoba wpływowa, mająca kontakt ze sławami, mógł mieć relacje na różnym poziomie – koleżeńskie, czysto biznesowe czy przyjacielskie. Mogli nie mieć świadomości popełnianych przez niego przestępstw.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na Wyspach Kanaryjskich. Polak próbował ratować topiącego się synaCzytaj też:

Kolejne oświadczenie Michała Adamczyka. Zapowiada pomoc prawną