Doradca papieża Franciszka chce zniesienia celibatu. „Kościół stracił wielu znakomitych duchownych”

Kierujący Kościołem na Malcie arcybiskup Charles Scicluna udzielił wywiadu portalowi Times of Malta. 64-latek jest też prawnikiem i pełni jedną z najbardziej wpływowych funkcji w Watykanie – jest zastępcą sekretarza Dykasterii Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej kardynała Victora Fernanandeza.

Abp Scicluna zabiera głos na wiele tematów, ale milczy w kontrowersyjnych kwestiach politycznych, za co jest krytykowany. – Kościół nie może wyznaczać agendy kraju. Nie jest i nie powinien stać się partią opozycyjną – zapewniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Malty.

Duchowny krytykuje chciwość. „Mają tyle pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi robić”

Duchowny zabrał m.in. głos na temat chciwości. – Jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby żyć, jeść i pić, to czy naprawdę musisz budować kolejny blok mieszkalny i niszczyć środowisko? Po co ci te pieniądze? Czy przyczyni się to do poprawy jakości życia lub szczęścia? Dla kogo budujesz te mieszkania, jeśli wyceniasz je na kwotę, która sprawia, że nie stać na nie młodych ludzi? Jeśli jedyną miarą sukcesu są pieniądze, a nie wspólne dobro, to sprzedałeś swoją duszę – zaznaczył abp Scicluna.

Kierujący Kościołem na Malcie kontynuował, że „część ludzi walczy o to, aby związać koniec z końcem, a inni mają tak dużo pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi robić”. Abp Scicluna odniósł się również do spekulacji o możliwym konklawe w związku z problemami zdrowotnymi 87-letniego papieża Franciszka. Ocenił, że pochodzący z Malty 66-latni kardynał Mario Grech byłby dobrym następcą św. Piotra.

Wysoki rangą watykański urzędnik o kryzysie powołań



Abp Sciluna wyjaśnił także swoje łzy podczas mszy. Stwierdził, że często są one spowodowane radością, ale też smutkiem związanym z kryzysem powołań kapłańskich. Wysoki rangą watykański urzędnik wskazał tu na niski wskaźnik urodzeń na Malcie i brak możliwości sprowadzenia księży spoza kraju. Abp Sciluna zwrócił uwagę, że frekwencja na niedzielnych mszach i tak jest wyższa niż w innych państwach, a „chodzenie na mszę jest tylko częściową miarą dobrego życia chrześcijańskiego”.

Wysoki rangą watykański urzędnik chciałby również „poważne dyskusji” ws. umożliwienia księżom katolickim zawierania małżeństw. – Prawdopodobnie po raz pierwszy mówię to publicznie i dla niektórych zabrzmi to heretycko. Traciliśmy dobrych księży tylko dlatego, że wybierali małżeństwo – powiedział.

Fundamentalne zmiany w kapłaństwie? Abp Charles Scicluna: Papież Franciszek ma decydujący głos

Abp Sciluna dodał, że celibat był opcjonalny przez pierwsze tysiąclecie istnienia Kościoła i taki powinien pozostać. Zmiana w tej sprawie nastąpiła w XII wieku. Watykan w 2019 r. był bliski zezwolenia żonatym mężczyznom w regionie Amazonii zostania kapłanami w odpowiedzi na potrzeby tamtejszego Kościoła. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do papieża. Zastępca sekretarza Dykasterii Nauki Wiary przyznał, że część księży na całym świecie żyje potajemnie w związkach.

