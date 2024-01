Incydent blisko Białego Domu. Zatrzymano kierowcę, który wjechał w bramę

Jak donoszą amerykańskie media, w poniedziałek 8 stycznia w godzinach szczytu samochód wjechał w zewnętrzną bramę Białego Domu. Zdarzeniem, do którego doszło krótko po godzinie 18, od razu zajęli się funkcjonariusze Secret Service. Do śledztwa włączono też stołeczną policję, straż pożarną oraz pogotowie. Służby mają teraz ustalić okoliczności, w jakich doszło do kolizji oraz jej przyczynę.

Incydent przy bramie wjazdowej do Białego Domu

Zdarzenie potwierdził na Twitterze (X) rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi. „Pojazd zderzył się z zewnętrzną bramą” – pisał. Prezydenta Joe Bidena nie było w tym czasie w Waszyngtonie. Podróżował z Karoliny Południowej do Teksasu. Nie odnotowano też, by ktokolwiek został ranny w poniedziałkowej kolizji.

Imię kierowcy nie zostało podane do wiadomości publicznej. Nie ogłoszono też zarzutów, jakie prokuratura mogłaby postawić zatrzymanej osobie. Według Guglielmiego nadal nie jest jasne, czy mowa o wypadku, czy celowym zachowaniu.

Dziennikarze zaznaczają, że nie jest to pierwsza taka sytuacja, do której doszło w pobliżu Białego Domu. W maju ubiegłego roku wypożyczona ciężarówka wjechała w barierę bezpieczeństwa w pobliżu oficjalnej rezydencji i miejsca pracy prezydentów USA. Mężczyzna z St Louis w związku z tamtym wypadkiem usłyszał szereg zarzutów, m.in. nieodpowiedzialnej jazdy.

Prezydent USA chce powstrzymać Putina

Joe Biden w ostatnim czasie ostro komentował zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. „Rosja przeprowadziła największy atak z powietrza na Ukrainę od początku tej wojny. W tym zmasowanym bombardowaniu wykorzystano drony i pociski rakietowe, w tym o zdolnościach hipersonicznych, aby uderzyć w miasta i infrastrukturę cywilną w całej Ukrainie” – napisał w wydanym oświadczeniu.

Biden ubolewał nad tym, że zginęli niewinni ludzie, a wielu zostało rannych. „Te wydarzenia powinny stanowić wyraźne przypomnienie dla świata, że po prawie dwóch latach tej wyniszczającej wojny cel Putina pozostaje niezmienny. Chce unicestwić Ukrainę i podporządkować sobie jej mieszkańców. Trzeba go powstrzymać” – stwierdził Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że naród amerykański może być dumny, że pomaga ratować wielu ludzi dzięki temu, że USA wysyłają do Ukrainy pomoc wojskową, aby mogła walczyć o swoją niepodległość. Jednocześnie zaznaczył, że Kongres musi szybko podjąć konkretne działania, aby dalsze wsparcie było możliwe. „Stawka tej walki wykracza daleko poza Ukrainę” – napisał Joe Biden i dodał, że będzie miała wpływ na cały Sojusz Północnoatlantycki i bezpieczeństwo Europy.

