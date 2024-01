Ukraiński wojskowy nie zostawił suchej nitki na rodakach. „Władimir Putin może wygrać wojnę”

– Władimir Putin może wygrać wojnę, jeśli Ukraina nadal będzie polegać tylko na tym, co dadzą jej partnerzy, podczas gdy my sami jesteśmy w Europie lub ukrywamy się, nie chodzimy do klubów sportowych, nie wychodzimy z domu, aby uniknąć „złapania” – mówił w rozmowie z portalem tsn.ua artylerzysta legendarnego batalionu „Wilki Da Vinci”.

Ukraiński żołnierz kontynuował, że Rosja zwycięży jeśli jego rodacy „nie zdadzą sobie sprawy, że muszą wstać, założyć buty, ubrać się, chwycić za broń i walczyć przynajmniej do granic wroga”. – Rosyjski „pokój” będzie tutaj – ostrzegał „Bas”. Artylerzysta batalionu „Wilki Da Vinci” podkreślał, że nie ma mowy o impasie na froncie.

Wojna w Ukrainie. Żołnierz odrzuca oskarżenia o impasie

– Impas jest wtedy, gdy utknąłeś i nie masz dokąd pójść. Wciąż musimy się poruszać i poruszać. Tak, być może linia kontaktu nie przesuwa się tak aktywnie jak w zeszłym roku. Jest to całkiem logiczne, ponieważ w zeszłym roku galopowali na nasze terytorium, a my wybiliśmy ich tak szybko, jak tylko mogliśmy. Nie byli okopani i tak dalej – wyjaśniał ukraiński żołnierz.

„Bas” przekonywał, że sytuacja na froncie może zmienić się diametralnie w ciągu jednego dnia. Tłumaczył, że wystarczy, aby coś poszło nie po myśli Rosjan, lub Ukraińcy dostaną wsparcie od ich partnerów. Artylerzysta stwierdził jednak, że „rok 2024 będzie trudniejszy nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata”. Ocenił, że wszystko wskazuje obecnie na to, że dojdzie do III wojny światowej.

Rosja się podda? Artylerzysta legendarnego batalionu zastanawia się, „czy za jego życia”

– Niech Bóg ma mnie w opiece, jeśli się mylę. Będzie gorzej i musimy być na to przygotowani – alarmował ukraiński żołnierz. „Bas” zapewniał, że chciałby, aby Rosja się poddała, ale czasem ma wątpliwości, czy „stanie się to za jego życia”. – Trzeba w to włożyć wiele wysiłku – zakończył.

