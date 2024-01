Prezydent Ukrainy nie chce ryzykować ws. Rosji. „Będzie mogła nas rozjechać”

Wołodymyr Zełenski wziął udział w konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Ukraiński przywódca został zapytany, dlaczego wszyscy mówią, że potencjalna przerwa w wojnie może przynieść tylko korzyści Rosji, skoro ograniczenie działań bojowych może też być korzystne dla Ukrainy, w szczególności w zakresie gromadzenia broni – podała Ukraińska Prawda.

Ukraiński przywódca odrzuca możliwość przerwy w działaniach wojennych. „To pomoże Rosji”

– Przerwa na polu bitwy na terytorium Ukrainy nie jest przerwą w konflikcie. Nie oznacza to zaprzestania wojny i nie prowadzi do dialogu politycznego z Rosją lub kimkolwiek innym. Ta pauza tylko pomoże Rosji. Dlaczego? Ponieważ rozumiemy ile dronów i pocisków artyleryjskich produkują dziennie. Widzimy, czego im brakuje i że mają duży deficyt dronów i artylerii. Brakuje im również pocisków rakietowych – podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że to nie przypadek, że Rosja na dużą skalę kupuje drony szturmowe Shahed od Iranu oraz próbuje negocjować dostawy pocisków rakietowych. Zełenski kontynuował, że nieprzypadkowo Rosja otrzymała już „ponad milion pocisków artyleryjskich” z Korei Północnej oraz „kilka pocisków rakietowych”.

Wojna w Ukrainie? Wołodymyr Zełenski nie chce ryzykować

Ukraiński przywódca wyjaśnił, że Rosjanie robią to, bo „nie mają czasu”. – Ich magazyny były puste po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Potem przyszli z całą inwazją i z mnóstwem wszystkiego, co zgromadzili, a teraz... ta przerwa – powtarzam – to nie tylko zamrożony konflikt, to tylko przerwa, która pomoże agresorowi – mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy podsumował, że przerwa wynosząca dwa lub trzy laba byłaby „ryzykowna”, bo wtedy „Rosja mogłaby ich rozjechać”.

