Wiceszef Komisji Europejskiej zaapelował do Taylor Swift. „Mam nadzieję, ktoś przekaże naszą prośbę”

Portal POLITICO donosi, że amerykańska gwiazda pop i country stała się adresatką politycznego apelu. W środę grecki polityk i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas zaapelował do niej, by zachęcała młodych ludzi do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca.

– Nikt nie jest w stanie lepiej zmobilizować młodzieży niż młodzi ludzie – powiedział Schinas podczas konferencji prasowej. Zwrócił też uwagę, że w ramach europejskiej części trasy Eras piosenkarka wystąpi w Paryżu 9 maja, w Dniu Europy. Wyraził nadzieję, że apel Komisji Europejskiej dotrze do zespołu prasowego gwiazdy.

Taylor Swift zachęci do głosowania młodych ludzi?

Warto wspomnieć przy tym, że Taylor Swift nie kryje się ze swoim zaangażowaniem politycznym i poparciem dla Partii Demokratycznej w USA. Dała temu wyraz w 2018 roku, gdy oficjalnie poparła kandydata tej partii do Senatu, Phila Bredesena i potępiła jego kontrkandydatkę, konserwatystkę Marshę Blackburn.

„Jej historia głosowania w Kongresie odrzuca mnie i przeraża. Głosowała przeciwko równym płacom dla kobiet. Głosowała przeciwko reautoryzacji ustawy o przemocy wobec kobiet, która próbuje chronić kobiety przed przemocą domową, prześladowaniem i zgwałceniem na randce. Uważa, że firmy mają prawo odmawiać świadczenia usług parom homoseksualnym” – pisała Swift. Apel piosenkarki nie wpłynął jednak na wynik wyborów, a Blackburn pokonała Bredesena.

Młodzi napędzali frekwencję w wyborach europejskich

Mimo to Swift już udowodniła, że jej stanowisko może być czynnikiem profrekwencyjnym. W zeszłym roku zachęcała obserwujących na Instagramie do zarejestrowania się do głosowania, a w ciągu kilku godzin na amerykańskiej platformie Vote.org przybyło 35 000 zarejestrowanych użytkowników.

Także w wyborach europejskich będzie o co walczyć. W 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy od 1994 r. odnotowano wzrost frekwencji, która wzrosła do 50,6 proc. (o 8 proc. w porównaniu z 2014 r.), a badanie Eurobarometru przeprowadzone bezpośrednio po wyborach wykazało, że frekwencję w dużej mierze napędzali młodzi, zwłaszcza poniżej 25. roku życia.

