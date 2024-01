Król Karol III szykuje prezent dla Kate Middleton? Księżna Walii może otrzymać zaszczytny tytuł

Kate Middleton 9 stycznia obchodziła 42. urodziny. Jeszcze przed samym wydarzeniem brytyjskie media donosiły, że ich świętowanie nie będzie huczne, tylko odbędzie się w rodzinnym gronie. Daily Mail donosiło, że król Karol III może w najbliższej przyszłości mianować księżną Walii Królewską Damą Orderu Podwiązki. To najstarszy i najwyższy rangą Zakon Rycerski w Wielkiej Brytanii, założony prawie 700 lat temu przez Edwarda III.

Księżna Walii zostanie Królewską Damą Orderu Podwiązki?

Monarcha w 1348 r. zainspirował się opowieściami o królu Arturze i waleczności jego Rycerzy Okrągłego Stołu i założył własną grupę honorowych rycerzy, zwaną Zakonem Podwiązki. W jego skład wchodzi król jako Suweren Podwiązki, kilku starszych członków rodziny królewskiej oraz 24 rycerzy – kobiet i mężczyzn.

Do tej pory Kate Middleton oglądała coroczną procesję z okazji Dnia Podwiązki, podczas której król i jego rycerze oraz damy przechodzili z zamku Windsor do kaplicy św. Jerzego w aksamitnych szatach i czapkach ze strusimi piórami. Według wielu wysokich rangą osobistości księżna Walii po wielu latach zasłużyła sobie, aby zająć miejsce w ich szeregach.

Kate Middleton będzie mogła nadawać Królewskie Gwarancje?

Pojawiają się również doniesienia, że para książęca może po raz pierwszy w historii otrzymać uprawienia do wydawania Royal Warrant of Appointment. Według ekspertów byłoby to „ogromnym impulsem dla brytyjskiego przemysłu”. Królewska Gwarancja to prestiżowy dokument przyznawany od XV wieku jako wyraz uznania osobom lub firmom, które regularnie dostarczają towary lub usługi brytyjskiej rodzinie królewskiej.

O przyznaniu Royal Warrant decyduje monarcha, co jest wielkim wyróżnieniem dla danej firmy. Za panowania królowej Elżbiety II certyfikat poza monarchinią mógł nadawać jej ówczesny mąż Filip oraz jej syn Karol, który był wtedy księciem Walii. Królewskimi Gwarancjami mogło poszczycić się wtedy 620 firm. Po śmierci brytyjskiej monarchini należy ponownie ubiegać się o nominację. Każdego roku przyznawanych i wycofywanych jest ok. 30 rekomendacji, zazwyczaj na pięć lat.

Gdzie kolejna samodzielna wizyta zagraniczna?

Kate Middleton może także odbyć swoją pierwszą samodzielną królewską wizytę zagraniczną od dwóch lat. Po raz ostatni księżna Walii udała się w lutym 2022 r. do Danii. Kierunek nie jest jeszcze znany. Na razie Kate Middleton ma w planach odwiedzić razem z mężem Williamem na wiosnę Rzym. Książęca para po raz ostatni za granicą była ponad rok temu w Bostonie.

