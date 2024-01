Papież Franciszek zachorował. „Przepraszam, nie mogę wyraźnie mówić”

W piątek 87-letni papież spotkał się z uczestnikami na sympozjum Université des Communicants en Église (Uniwersytet Komunikatorów w Kościele) sponsorowanym przez Konferencję Biskupów Francji. Chociaż w jego głosie słychać było zmęczenie wygłosił zaplanowane przemówienia podczas dwóch pierwszy audiencji tego dnia. Na trzecie zabrakło mu sił.

Papież Franciszek chory

– Chciałbym przeczytać całe przemówienie, ale mam problem, lekkie zapalenie oskrzeli i nie mogę wyraźnie mówić. Jeśli was to nie urazi, dostarczę kopię przemówienia. Przepraszam. Przekażę je wszystkim do przeczytania, ale mam duże trudności z mówieniem. Dziękuję za zrozumienie – powiedział papież Franciszek.

Na koniec dodał, że udzieli błogosławieństwa, a następnie pozdrowi wszystkich ponieważ nie musi wtedy mówić.

W przekazanym tekście ojciec święty pisał o komunikacji. „(…) Dla nas komunikowanie to bycie w świecie, aby wziąć odpowiedzialność za innych, to bycie wszystkim dla wszystkich ludzi; to dzielenie się chrześcijańską lekturą wydarzeń; to nie poddawanie się kulturze agresji i oczerniania; to budowanie sieci dzielenia się dobrem, prawdą i pięknem złożonej ze szczerych relacji; to angażowanie młodych ludzi w naszą komunikację".

W ostatnich miesiącach papież także zmagał się z chorobami płuc. Pod koniec listopada odmówił modlitwę Anioł Pański z kaplicy w swojej rezydencji. Wierni zobaczyli go wyłącznie na ekranach na Placu Świętego Piotra. – Bracia i siostry, życzę wam dobrej niedzieli. Dzisiaj niestety nie mogę podejść do okna, ponieważ mam problem z zapaleniem w płucach – przekazał papież. Wcześniej Watykan informował, że ojciec święty chorował na „lekką grypę”.

