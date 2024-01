Prezydent Biden odpowiedział na pytanie polskiego reportera. Dotyczyło Ukrainy

Prezydent Biden ten weekend spędza w swojej rezydencji w Camp David. Zanim jednak dotarł tam przy pomocy śmigłowca Marine One, znalazł chwilę na rozmowę z polskim dziennikarzem. Ten chciał dowiedzieć się, co polityk sądzi o dalszym wspieraniu Ukrainy przez Stany Zjednoczone.

Joe Biden mówił o wspieraniu Ukrainy

„Prezydent Joe Biden odpowiadając na moje pytanie o dalsze wsparcie Ukrainy mówi, że jeżeli jego republikańscy koledzy nie będą chcieli finansować Ukrainy, będą musieli za to zapłacić strasznie dużo. Politycy na Kapitolu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie budżetu pomocowego dla Ukrainy. A administracji wyczerpały się środki na dalsze wspieranie Kijowa. Sytuacja jest bardzo poważna” – podkreślał Żuchowski na platformie X (Twitter).

– Jeżeli moi republikańscy koledzy nie będą chcieli finansować Ukrainy, będą musieli za to zapłacić strasznie dużo – podkreślał Biden. Ekipa obecnego prezydenta USA od miesięcy próbuje przekonać Republikanów do konieczności zwiększenia wydatków na Ukrainę. Brak pieniędzy dla Kijowa oznaczać będzie duże problemy na froncie wojny z Rosją. Ograniczone środki praktycznie uniemożliwią Ukrainie odbijanie ziem zajętych przez Rosjan, a przeciąganie tej sprawy to prezent dla Władimira Putina.

Lider Demokratów o postępach w negocjacjach

Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer podkreślał na początku tego tygodnia, że negocjacje w sprawie wsparcia sojusznika zaliczyły pewien postęp, ale praca w tym zakresie nadal nie jest skończona. Zaznaczał, iż ostateczne porozumienie nie będzie łatwe. Warunkiem Republikanów są reformy imigracyjne. Dopiero po jego spełnieniu zgodzą się na ponad 105 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, Izraela i państw Indo-Pacyfiku.

