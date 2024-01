Ujawniono tajny dokument Bundeswehry. Niemcy przygotowują się do wojny z Rosją

Dokument, do którego dotarli dziennikarze niemieckiego „Bilda” ujawnia scenariusz, zgodnie z którym do eskalacji dochodzi już w lutym. Choć napisano w nim o „ewentualnym” konflikcie, to wiadomo, że Niemcy wraz ze swoimi sojusznikami chcą się przygotować na wypadek ataku ze strony Federacji Rosyjskiej.

Bundeswehra – w razie eskalacji – planuje postawić „dziesiątki tysięcy żołnierzy w stan pogotowia”. Scenariusz szkoleniowy – ze względów bezpieczeństwa – nie podaje konkretnych liczb i ruchów, ale krok po kroku, miesiąc po miesiącu przedstawia, w jaki sposób może postępować rosyjski dyktator Władimir Putin i jak NATO będzie musiało się bronić przed jego działaniami.

Ujawniono plan ataku Rosji na państwa Zachodu

Dlaczego do eskalacji mogłoby dojść już w lutym? Wszystko za sprawą kolejnej fali mobilizacji, na mocy której Władimir Putin chce powołać do wojska kolejne 200 tys. osób. „Następnie Moskwa przystąpi do ofensywy w Ukrainie, która zakończy się sukcesem na tle słabnącej pomocy dla Kijowa z Zachodu” – podaje „Bild”.

Pierwszy atak na państwa Zachodu ma być „tajny” i rozpocząć się w lipcu 2024 r. – ustaliła gazeta. Będzie on obejmował cyberataki i „inne formy wojny hybrydowej”, głównie w krajach bałtyckich. Kolejny krok to ćwiczenia z udziałem Białorusi. Publikacja wspomina też o planie na październik – wówczas Rosja może przenieść wojsko i rakiety średniego zasięgu do Kaliningradu.

Wróci kryzys migracyjny? Wyciekł tajny dokument Bundeswehry

Zgodnie ze scenariuszem Bundeswehry, z końcem bieżącego roku może powtórzyć się sytuacja, z którą Polska boryka się od 2021 r. Mowa o wywołanym sztucznie kryzysie migracyjnym w korytarzu suwalskim. Następnie, zdaniem niemieckich sił zbrojnych, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja oskarży Zachód o przygotowanie ataku.

Plan Bundeswehry jest zaskakująco precyzyjny. Dokument ujawnia, że z początkiem przyszłego roku Kreml rozmieści na Białorusi dwie dywizje pancerne i dywizję strzelców zmotoryzowanych, liczące łącznie ponad 70 tys. żołnierzy. W odpowiedzi na to, w maju Sojusz Północnoatlantycki przeniesie na Wschód blisko 300 tys. personelu wojskowego, w tym 30 tys. żołnierzy Bundeswehry.

Dziennikarze zwracają uwagę, że scenariusz ten nie określa, czy zdaniem wojskowych działania pozwolą odstraszyć Rosję. Część osób, w tym niemieccy eksperci piszą z kolei, że przygotowywanie takich planów nie jest niczym nadzwyczajnym.

