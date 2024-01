Księżna Kate trafiła do szpitala. Jest komunikat pałacu Kensington

W środę 17 stycznia służby prasowe Pałacu Kensington poinformowały o hospitalizacji księżnej Kate. Żona księcia Williama przeszła operację jamy brzusznej w klinice w Londynie. W komunikacie oprócz ogólnej informacji o zabiegu, pojawiła się też wiadomość, że księżna Walii „docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie”.

Komunikat ws. operacji księżnej Kate

„Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna Kate pozostanie w szpitalu od dziesięciu do czternastu dni, nim wróci do domu, by kontynuować rekonwalescencję. Zgodnie z opiniami lekarskimi, powrót do pełnienia obowiązków publicznych nastąpi prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy” – czytamy.

„Księżna ma nadzieję, że opinia publiczna zrozumie jej pragnienie zachowania”normalności„ dla swoich dzieci i aby osobiste informacje medyczne pozostały prywatne. Dlatego Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat stanu zdrowia księżnej jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania” – pisano dalej.

Kate odwołuje plany, William ogranicza wyjścia

Kate przeprosiła też za przełożenie wszystkich zaplanowanych na najbliższe dni wydarzeń. Swoje publiczne wystąpienia ograniczy też książę William, który zamierza zająć się żoną i dziećmi. Mowa m.in. o dwóch zagranicznych wizytach, które stanęły teraz pod znakiem zapytania.

Magazyn „People” podkreślał, że hospitalizacja Kate nie miała związku z chorobami nowotworowymi. Księżna po wyjściu ze szpitala ma przebywać na zamku w Windsorze.

Czytaj też:

Król Karol III szykuje prezent dla Kate Middleton? Księżna Walii może otrzymać zaszczytny tytułCzytaj też:

Książę William i Kate przekreślili Harry'ego i Meghan? „Lusterko wsteczne”