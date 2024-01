ISW: Rosja podsyca napięcia z krajami Bałtyckimi. Na pierwszy ogień Łotwa

Przywódca Federacji Rosyjskiej w swoim ostatnim wystąpieniu zarzucił Łotwie „wyrzucanie etnicznych Rosjan”. Proceder ten powiązał z bezpośrednim bezpieczeństwem swojego kraju. Stwierdził, że działania sąsiada z północnego-zachodu wpływają na ten aspekt bezpośrednio.

ISW: Putin eskaluje napięcie

Zachowanie Putina jak zawsze uważnie przeanalizowali eksperci z ISW. Ich zdaniem komentarze pod adresem Łotwy trzeba oceniać jako część szerszej kampanii propagandowej, uderzającej w NATO. Instytut Studiów nad Wojną podkreślał jednak, że nie ma co obawiać się rychłej inwazji.

„W naszym przekonaniu obecnie nic nie wskazuje na prawdopodobieństwo ataku zbrojnego Rosji na państwa bałtyckie. Nie można jednak wykluczyć, że Putin tworzy sprzyjające warunki do przyszłych agresywnych działań za granicą, realizowanych pod pretekstem ochrony Rosjan zamieszkałych w krajach byłego ZSRS” – czytamy.

Łotysze zajęli się obywatelami Rosji w swoim kraju

W 2022 roku politycy w Rydze zdecydowali, że obywatele Rosji mieszkający na terytorium Łotwy otrzymają pozwolenie na pobyt stały dopiero po zdaniu egzaminu z języka łotewskiego na poziomie A2. Zmiany objęły osoby, które już miały prawo do pobytu stałego, z wyjątkami dla osób starszych czy schorowanych.

Termin składania stosownych dokumentów upłynął we wrześniu ubiegłego roku. Do grudnia osoby bez egzaminów miały opuścić kraj. Jak ustalono we wtorek 16 stycznia, około tysiąca Rosjan przed deportacją „zginęło” władzom kraju.

We wrześniu 2023 roku 61 proc. rosyjskich Łotyszy nie zdało egzaminu z języka urzędowego. Czas na zdanie tego testu wydłużono o kolejne dwa lata, ale tylko dla osób, które podejmowały starania o podejście do testu, czyli tych niezdających go z konkretnych powodów. Urząd ds. obywatelstwa i migracji ma teraz skontaktować się z blisko tysiącem obywateli Rosji, którzy mają opuścić Łotwę, a nie da się ich zlokalizować.

Czytaj też:

Białoruś ma nową doktrynę wojskową. „Powstrzymanie agresji ze strony Polski”Czytaj też:

Prezydent Zełenski pojawił się w stolicy Litwy. To niezapowiedziana wizyta