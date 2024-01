Najpierw księżna Kate, teraz król Karol. Pałac Buckingham wydał komunikat

Jak dowiadujemy się z komunikatu służb prasowych Pałacu Buckingham, Karol III trafić ma do szpitala. Jako powód podano wprost konieczność leczenia przerośniętej prostaty.

Problemy zdrowotne brytyjskiej rodziny królewskiej

Pałac Buckingham w oświadczeniu wydanym w środę 17 stycznia podkreślał, że już przed koronacją Karol III spotykał się z wieloma zwykłymi ludźmi każdego roku. Mogło mieć to wpływ na jego zdrowie.

Teraz zaproponowano mu terapię korekcyjną, która według zapowiedzi odbędzie się w przyszłym tygodniu. Do tego czasu wszystkie działania brytyjskiej dyplomacji zostaną zawieszone.

Księżna Kate również w szpitalu

Co ciekawe, tego samego dnia do szpitala trafiła księżna Kate.

Żona księcia Williama przeszła operację jamy brzusznej w klinice w Londynie. W komunikacie oprócz ogólnej informacji o zabiegu, pojawiła się też wiadomość, że księżna Walii „docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie”. „Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna Kate pozostanie w szpitalu od dziesięciu do czternastu dni, nim wróci do domu, by kontynuować rekonwalescencję. Zgodnie z opiniami lekarskimi, powrót do pełnienia obowiązków publicznych nastąpi prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy” – czytamy.

„Księżna ma nadzieję, że opinia publiczna zrozumie jej pragnienie zachowania”normalności„ dla swoich dzieci i aby osobiste informacje medyczne pozostały prywatne. Dlatego Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat stanu zdrowia księżnej jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania” – pisano dalej.

