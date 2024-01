Nikt nie otwierał drzwi. Gdy w końcu weszli do domu, znaleźli ciała ojca i syna

Do zdarzenia doszło w Skegness, w hrabstwie Lincolnshire (w zachodniej części Anglii). 27 grudnia z Bronsonem Battersby próbował skontaktować się pracownik socjalny. Zaplanowano wizytę w domu 60-latka – podaje BBC.

Nie otwierał drzwi. Do środka weszli dopiero przy trzeciej wizycie

2 stycznia miało dojść do spotkania, ale mimo pukania do drzwi nikt nie otwierał pracownikom socjalnym. Wtedy postanowili skontaktować się z policją w Lincolnshire. 4 stycznia miała miejsce kolejna wizyta, ale starszy mężczyzna wciąż nie otwierał. Także i wtedy powiadomiono o tym niepokojącym fakcie policję.

9 stycznia doszło do trzeciej próby. Dwoje pracowników socjalnych skontaktowało się z właścicielką lokalu – Marią Clifton-Plaice – i razem z nią weszli do środka. Gdy dostali się do domu, znaleźli tam ciało zarówno Bronsona Battersby, jak i jego dwuletniego syna. Zwłoki znajdowały się na podłodze.

Dziecko umarło w straszliwych mękach

BBC podaje, że mężczyzna doznał ataku serca. Jak podaje „Daily Mail”, 60-latek umarł najprawdopodobniej 29 grudnia. Był jedynym opiekunem 2-latka.

Dziecko nie było w stanie samo zaspokoić swojego głodu i pragnienia. To właśnie dlatego niedługo później umarło – co wykazała sekcja zwłok. Oznacza to, że przed śmiercią bardzo cierpiało. Sąsiad Bronsona opisywał chłopca, jako „wspaniałego i szczęśliwego”. Powiedział też, że ojciec miał bardzo dobrą relację z synem.

Trwa śledztwo

W sprawie trwa teraz śledztwo. Policjanci będą badać okoliczności zdarzenia – być może w zdarzeniu brały udział osoby trzecie, choć nie jest to jeszcze ustalone.

„To była straszna tragedia, jesteśmy zdruzgotani. Nie potrafię wyrazić, jakie to było straszne” – mówi w rozmowie z „Daily Mail” właścicielka lokalu, która znalazła martwego mężczyznę i jego syna razem z pracownikami socjalnymi.

Sarah Piesse to matka dziecka. Redakcja brytyjskiej gazety opisuje, że pokłóciła się z 60-latkiem. Dlatego nie było jej w domu. Rozstali się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Heather Sandy, dyrektor wykonawczy ds. usług dla dzieci w Radzie Hrabstwa Lincolnshire w rozmowie z „Daily Mail” powiedziała, że obecnie „prowadzony jest przegląd sprawy wraz z agencjami partnerskimi, aby lepiej zrozumieć okoliczności”. – Czekamy też na wyniki dochodzenia koronera – zaznaczyła.

Redakcja brytyjskiego dziennika poinformowała też, że po odkryciu zwłok do domu 60-latka wtargnęli złodzieje i ukradli m.in. jego portfel.

