Papież nie może wyjść z przeziębienia. „Mam trudności z oddechem”

Papież poinformował o problemach zdrowotnych na piątkowej audiencji.

– Mam długą przemowę do przeczytania, ale moje oddychanie jest utrudnione; widzicie, to wciąż to przeziębienie, które nie chce minąć! Pozwoliłem sobie przekazać wam tekst, żebyście mogli go przeczytać – powiedział papież audiencji dla delegacji Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich.

Agencja Adnkronos zwraca uwagę, że 87-letni papież okresowo cierpi na zapalenie oskrzeli i już kilka razy zdarzało się, że przekazywał kopię przemówienia słuchaczom. Ostatni raz miało to miejsce tydzień temu, gdy spotkał się z grupą francuskich komunikatorów.

– Chciałbym przeczytać całe przemówienie, ale mam problem, lekkie zapalenie oskrzeli i nie mogę wyraźnie mówić. Jeśli was to nie urazi, dostarczę kopię przemówienia. Przepraszam. Przekażę je wszystkim do przeczytania, ale mam duże trudności z mówieniem. Dziękuję za zrozumienie – powiedział wtedy papież Franciszek. Na koniec dodał, że udzieli błogosławieństwa, a następnie pozdrowi wszystkich ponieważ nie musi wtedy mówić.

Zapalenie oskrzeli utrudniło głowie kościoła spotkanie z wiernymi pod koniec listopada. Podczas spotkania przyznał, że zmaga się z „bardzo ostrym, zakaźnym zapaleniem oskrzeli” i podziękował Bogu, że choroba nie objęła płuc.

– Jak widać, żyję – zażartował, cytowany przez Vatican News. Wcześniej o poważniejszej diagnozie, stanie zapalnym w płucach, informował zarówno Watykan, jak i sam Ojciec Święty.

