Dekret Putina ws. rosyjskiego mienia. Jego zakres zaskakuje

W ostatnich tygodniach rozpoczęto wdrażanie propozycji Komisji Europejskiej, która dotyczy przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy.

Rosja odgraża się za zapowiedź konfiskaty

Łączna wartość tych aktywów, które znajdują we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wynosi ok. 300 miliardów dolarów. Władze Rosji zagroziły skierowaniem sprawy na drogę sądową, że jeśli rzeczywiście dojdzie do konfiskaty.

Ponadto, zapowiedziały „lustrzaną reakcję”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył, że wszelkie próby skonfiskowania rosyjskich aktywów zostaną potraktowane jako „bezpośrednia kradzież”.

Poszukiwania nieruchomości carskiej Rosji i ZSRR

W piątek, 19 stycznia, rosyjska agencja prasowa TASS poinformowała, że Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego zostaną sfinansowane „poszukiwania, rejestracja i zapewnienie ochrony prawnej mienia rosyjskiego za granicą”. Doprecyzowano, że chodzi wyłącznie o nieruchomości.

Zaznaczono, że wspomniane działania mają dotyczyć nie tylko mienia, które należy do Federacji Rosyjskiej, ale także tego, które należało do Imperium Rosyjskiego (oficjalna nazwa Rosji w latach 1721-1917) i Związku Radzieckiego.

Za realizację tego zadania będą odpowiedzialne Departament Mienia Zagranicznego Dyrekcji Administracyjnej Prezydenta, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Warto przypomnieć, że w skład Imperium Rosyjskiego wchodziła znaczna część obecnego terytorium Polski, w tym Warszawa. Doszło do tego wskutek rozbiorów naszego kraju, których dokonały wspólnie Rosja, Prusy i Austria pod koniec XVIII stulecia.

