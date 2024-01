Dziennikarka Fox News zapytała Dudę o wybory w USA. „To co najmniej nie na miejscu”

Były prezydent Donald Trump odniósł w poniedziałek „rekordowe zwycięstwo” w prawyborach w stanie Iowa. Rywale pozostawali daleko w tyle. O kwestię tegorocznych wyborów w Stanach Zjednoczonych pytany był w wywiadzie dla Fox News Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że w czasie prezydentury Donalda Trumpa, Polska była w „bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi” . – Prezydent USA zaangażował się we współpracę krajów Trójmorza, podpisaliśmy wiele fundamentalnych dla Polski kontraktów gospodarczych m. in. na dostawy gazu skroplonego, czy rozpoczęliśmy poważną współpracę w zakresie budowy w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. To były działania, które bardzo mocno zacieśniły więzi, także i te gospodarcze, pomiędzy naszymi państwami – mówił Duda.

Duda: Za Trumpa Polska była w bardzo dobrych relacjach z USA

Następnie polski prezydent został zapytany o kwestię wyboru, przed jakim staną wkrótce Amerykanie. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że to oni ostatecznie zdecydują, kto pokieruje ich krajem. – To co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać. To Amerykanie wybierają prezydenta i to Amerykanie wiedzą, jaki prezydent będzie dla nich najlepszy i najlepszy dla ich kraju – przekonywał.

W wywiadzie poruszono też kwestię wydatków zbrojenia. Duda podkreślił, że Polska potraktowała rosyjską agresję w Ukrainie i odrodzenie się rosyjskiego imperializmu bardzo poważnie, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. – Dla nas oznacza to przede wszystkim konieczność wzmocnienia naszej obronności. Stąd w zeszłym roku wydaliśmy już 4 procent naszego PKB na obronność. To są ogromne zakupy zbrojeniowe. Przede wszystkim realizujemy je w Stanach Zjednoczonych – przypomniał prezydent.

Prezydent dla Fox News: To w moim przekonaniu interes Polski i Europy

– Ścisły sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak najsilniejsze więzi euroatlantyckie, to w moim przekonaniu interes Polski i Europy, ale także interes USA – zaznaczył Andrzej Duda. Jak dodał, historia uczy nas, że im ściślejsze więzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, tym Europa bezpieczniejsza i tym większa szansa, że będziemy wolni od wpływów rosyjskich.

– W pierwszej połowie 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Pierwszym priorytetem będzie zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Czyli: więcej Europy w Stanach Zjednoczonych, ale również i więcej USA w Europie – zapewnił prezydent w wywiadzie dla Fox News.

